В Ощадбанке рассказали о прибылях в январе 2022 года

В Ощадбанке подсчитали, какие прибыли получили за первый месяц работы в 2022 году.
Как рассказали в пресс-службе банка, продолжая тенденцию улучшения операционных показателей работы, по результатам января 2022 года Ощадбанк получил чистую прибыль в размере 1,126 млрд грн.
Прибыль Ощада от операций в течение отчетного месяца равна 567 млн грн.
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Существенное повышение прибыли в значительной степени вызвано ростом как процентного, так и комиссионного доходов. Чистый процентный доход за первый месяц года составляет 1,205 млрд грн, что на 18,3% (на 187 млн грн) больше чем за соответствующий период прошлого года. Чистый комиссионный доход равен 503 млн грн.
По сравнению с январем 2021 года этот показатель увеличился на 54 млн грн, или на 12,1%. На результат деятельности Ощадбанка за январь 2022 года также повлияли курсовые колебания – торговый результат составляет 559 млн грн.
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