0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

В Ощадбанке рассказали о прибылях в январе 2022 года

В Ощадбанке рассказали о прибылях в январе 2022 года

В Ощадбанке подсчитали, какие прибыли получили за первый месяц работы в 2022 году.

Как рассказали в пресс-службе банка, продолжая тенденцию улучшения операционных показателей работы, по результатам января 2022 года Ощадбанк получил чистую прибыль в размере 1,126 млрд грн.

Прибыль Ощада от операций в течение отчетного месяца равна 567 млн грн.

Читайте также: Рейтинг банков по прибыли: сколько заработали за 2021 год

Существенное повышение прибыли в значительной степени вызвано ростом как процентного, так и комиссионного доходов. Чистый процентный доход за первый месяц года составляет 1,205 млрд грн, что на 18,3% (на 187 млн грн) больше чем за соответствующий период прошлого года. Чистый комиссионный доход равен 503 млн грн.

По сравнению с январем 2021 года этот показатель увеличился на 54 млн грн, или на 12,1%. На результат деятельности Ощадбанка за январь 2022 года также повлияли курсовые колебания – торговый результат составляет 559 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • с 9 февраля подростки от 14 лет, которые являются клиентами Ощада и имеют зеленый COVID-сертификат о вакцинации в приложении «Дія», могут открыть в мобильном приложении Ощад 24/7 карту «єПідтримка» для получения 1000 грн от государства.
  • напомним, с 1 февраля 2022 года как для существующих, так и новых для клиентов Ощадбанка действует единый тариф за предоставление услуг эквайринга в размере 1,8%.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.