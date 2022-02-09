0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Субсидия в «красной» зоне. Как растет пособие на оплату ЖКУ в условиях карантина

Субсидия в «красной» зоне. Как растет пособие на оплату ЖКУ в условиях карантина

Finance.ua как портал, который следит за всеми изменениями в законодательстве, касающимися личных средств, узнал, что размер субсидии зависит не только от состава домохозяйства, размера доходов и набора коммунальных услуг и тарифов на них, но и от уровня эпидемиологической опасности в конкретном регионе.

Как объясняет пресс-служба Министерства социальной политики, размер жилищной субсидии рассчитывается ежемесячно, исходя из установленных цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и социальных нормативов пользования услугами, которые утверждены постановлением Правительства.

При этом, в период карантина для регионов с установленным «красным» уровнем эпидемиологической опасности отдельные социальные нормативы, на которые рассчитывается субсидия (пользование электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотводом и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды), увеличиваются на 50%, ведь люди больше находятся дома, вследствие чего растет потребление этих услуг.

Соответствующее увеличение происходит в расчете на месяц независимо от количества дней, в течение которых действовал «красный» уровень эпидемиологической опасности.

Учитывая, что в январе в большинстве областей не был установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности, расчет жилищных субсидий за этот месяц производился в этих областях без увеличенных социальных нормативов, что повлияло на определение размера субсидии. По сравнению с декабрем прошлого года, когда такой уровень действовал почти во всех регионах.

Поскольку расчет жилищной субсидии производится до 25 числа текущего месяца, если «красный» уровень эпидемиологической опасности установлен после проведенного расчета, соответствующие доначисления будут произведены в следующем месяце.

Справка Finance.ua:

  • украинцам в мае 2022 года начнут приходить обновленные платежки за газ. Это связано с тем, что Украина переходит на учет газа в единицах энергии;
  • в Украине гражданам, которые не могут платить за жилищно-коммунальные услуги, предоставляется субсидия. Оформить ее можно не только перед началом отопительного сезона, но и в любое время.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.