Субсидия в «красной» зоне. Как растет пособие на оплату ЖКУ в условиях карантина

Finance.ua как портал, который следит за всеми изменениями в законодательстве, касающимися личных средств, узнал, что размер субсидии зависит не только от состава домохозяйства, размера доходов и набора коммунальных услуг и тарифов на них, но и от уровня эпидемиологической опасности в конкретном регионе.
Как объясняет пресс-служба Министерства социальной политики, размер жилищной субсидии рассчитывается ежемесячно, исходя из установленных цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и социальных нормативов пользования услугами, которые утверждены постановлением Правительства.
При этом, в период карантина для регионов с установленным «красным» уровнем эпидемиологической опасности отдельные социальные нормативы, на которые рассчитывается субсидия (пользование электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотводом и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды), увеличиваются на 50%, ведь люди больше находятся дома, вследствие чего растет потребление этих услуг.
Соответствующее увеличение происходит в расчете на месяц независимо от количества дней, в течение которых действовал «красный» уровень эпидемиологической опасности.
Учитывая, что в январе в большинстве областей не был установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности, расчет жилищных субсидий за этот месяц производился в этих областях без увеличенных социальных нормативов, что повлияло на определение размера субсидии. По сравнению с декабрем прошлого года, когда такой уровень действовал почти во всех регионах.
Поскольку расчет жилищной субсидии производится до 25 числа текущего месяца, если «красный» уровень эпидемиологической опасности установлен после проведенного расчета, соответствующие доначисления будут произведены в следующем месяце.
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