НБУ предложил внести изменения в процесс ведения кассовых операций

В пятницу, 11 января, стартовали общественные обсуждения проекта постановления Нацбанка об изменениях в положение о ведении кассовых операций в национальной валюте.
Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте регулятора.
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Проект изменений обновляет отдельные нормы, которые регулируют предоставление платежных услуг небанковскими поставщиками:
«Принятие проекта изменений будет способствовать расширению прав хозяйствующих субъектов, в частности небанковских поставщиков платежных услуг, созданию благоприятных предпосылок для их функционирования, а также развитию конкуренции на рынке финансовых услуг», — рассказали в НБУ.
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