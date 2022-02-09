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НБУ предложил внести изменения в процесс ведения кассовых операций

НБУ предложил внести изменения в процесс ведения кассовых операций

В пятницу, 11 января, стартовали общественные обсуждения проекта постановления Нацбанка об изменениях в положение о ведении кассовых операций в национальной валюте.

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте регулятора.

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Проект изменений обновляет отдельные нормы, которые регулируют предоставление платежных услуг небанковскими поставщиками:

  • субъектам хозяйствования и физическим лицам услуг по переводу средств;
  • услуг по зачислению и снятию наличных денежных средств на платежные счета/с платежных счетов пользователей.

«Принятие проекта изменений будет способствовать расширению прав хозяйствующих субъектов, в частности небанковских поставщиков платежных услуг, созданию благоприятных предпосылок для их функционирования, а также развитию конкуренции на рынке финансовых услуг», — рассказали в НБУ.

По материалам УБР
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