НБУ предложил внести изменения в процесс ведения кассовых операций

В пятницу, 11 января, стартовали общественные обсуждения проекта постановления Нацбанка об изменениях в положение о ведении кассовых операций в национальной валюте.

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте регулятора.

Читайте также: Украинцы увеличили покупку долларов: сколько приобрели за январь

Проект изменений обновляет отдельные нормы, которые регулируют предоставление платежных услуг небанковскими поставщиками:

субъектам хозяйствования и физическим лицам услуг по переводу средств;

услуг по зачислению и снятию наличных денежных средств на платежные счета/с платежных счетов пользователей.

«Принятие проекта изменений будет способствовать расширению прав хозяйствующих субъектов, в частности небанковских поставщиков платежных услуг, созданию благоприятных предпосылок для их функционирования, а также развитию конкуренции на рынке финансовых услуг», — рассказали в НБУ.