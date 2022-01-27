Украинцы увеличили покупку долларов: сколько приобрели за январь

Население Украины в январе 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 086,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 340,5 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 253,6 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, в январе украинцы возобновили покупку валюты. При этом официальный курс доллара вырос за месяц на 5,5% до 28,78 гривен, курс евро – на 3,6% до 32,02 гривен.



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Справка Finance.ua: