Британия работает над пакетом экономической помощи для Украины

Британия работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины из-за роста угрозы российского вторжения.

Об этом сообщил представитель британского правительства, на которого ссылается Reuters.

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Пресс-секретарь сообщил, что премьер-министр Борис Джонсон работает с союзниками над пакетом поддержки Украины. О нем будет объявлено в ближайшие дни.

Как сообщается, Джонсон совершит поездку в Европу в конце этой недели, чтобы заручиться поддержкой и положить конец противостоянию с Россией. Хотя подробностей о том, какие государства Джонсон посетит, не поступало, в его офисе заявили, что он хочет больше взаимодействовать со странами Северной Европы и Балтии.