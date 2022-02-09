Британия работает над пакетом экономической помощи для Украины

Британия работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины из-за роста угрозы российского вторжения.
Об этом сообщил представитель британского правительства, на которого ссылается Reuters.
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Пресс-секретарь сообщил, что премьер-министр Борис Джонсон работает с союзниками над пакетом поддержки Украины. О нем будет объявлено в ближайшие дни.
Как сообщается, Джонсон совершит поездку в Европу в конце этой недели, чтобы заручиться поддержкой и положить конец противостоянию с Россией. Хотя подробностей о том, какие государства Джонсон посетит, не поступало, в его офисе заявили, что он хочет больше взаимодействовать со странами Северной Европы и Балтии.
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