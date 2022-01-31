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«Большая стройка»: На трассе Киев — Борисполь начала работу первая в Украине система управления дорожным движением

«Большая стройка»: На трассе Киев — Борисполь начала работу первая в Украине система управления дорожным движением

Первая в Украине интеллектуальная система управления дорожным движением начала работать на трассе Киев — Борисполь.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Киевской области.

«19 информационных порталов и более 130 камер помогают следить за условиями движения на 17-километровом участке трассы М-03. В течение месяца система работала в тестовом режиме», – говорится в сообщении.

На табло транслируется информация о дорожных условиях и ограничениях: разрешенной скорости, пробках и температуре, состоянии дорожного покрытия.

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Для контроля и мониторинга движения использована система Invipo. Эта платформа объединяет дорожные технологии и системы, централизует их контрольные точки, собирает и проверяет данные, создает умные сценарии и аналитические инструменты и дает операторам возможность контролировать и управлять дорожными технологиями, устройствами и системами с одного места.


Фото: Укравтодор

Введение системы управления движением было предусмотрено проектом обновления трассы в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

В прошлом году Бориспольскую трассу обновили за рекордные два месяца, с заменой покрытия, ремонтом путепроводов и установкой нового LED-освещения и площадки «взвешивание-в-движении».

Магистраль Киев – Борисполь генерирует один из крупнейших показателей трафика в стране — 85 тысяч авто в сутки.

По материалам Информатор Деньги
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