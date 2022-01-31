Как получить справку о страховом и трудовом стаже в «Дії»

Украинцы теперь могут получить справку о страховом и трудовом стаже через приложение “Дія”. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как получить справку ОК-5 или ОК-7.
Как сказано в сообщении на странице “Дія” в Telegram, справки ОК-5 и ОК-7 в приложении – это справки о трудовом и страховом стаже, которые нужны для устройства на работу, назначения пенсии, начисления больничных и т.д.
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Эту услугу презентовали на Diia Summit и за 3 дня работы услуги украинцы сгенерировали уже почти 75 тысяч таких справок.
“Не удивительно, что услуга получила популярность, ведь ежегодно выдавали около 3 миллионов таких бумажных справок”, – сказано в сообщении.
Как получить справку ОК-5 или ОК-7:
Через несколько секунд выбранная справка появится в Дія, также ее можно загрузить на смартфон и иметь всегда при себе.
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