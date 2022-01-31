Внедрение РРО вывело из тени 85% торговли — Гетманцев

Обязательное использование физлицами-предпринимателями (ФЛП) 2−4 групп регистраторов расчетных операций (РРО) позволило вывести из тени 85% торговли.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налогов Даниил Гетманцев в интервью НВ.

По его словам, в прошлом году в Украине было 900 тысяч чеков в день, а сейчас — 6 млн.

«Вы можете себе представить масштаб тени? 85% торговли мы уже вывели из тени! Как можно вообще развивать экономику и что-то планировать, если 85% торговых операций были в тени? При этом количество чеков каждый день растет», — отметил Гетманцев.

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По его словам, в результате внедрения РРО существенно изменились показатели теневой экономики.

«По январю у нас уже плюс 6,3 млрд грн сальдо НДС — это 39% год к году одного НДС», — подчеркнул нардеп.

Гетманцев заявил, что по состоянию на 3 февраля ФЛП установили уже больше 330 тысяч РРО.

«Реформа состоялась. Всех ФЛП на едином налоге, которые должны, но еще не установили РРО, где-то 20−25 тысяч… Если уже установили до 300 тысяч, то, наверное, это сравнительно немного, процентов 10−15 от всех малых предпринимателей на едином налоге, занимающихся торговлей и общепитом», — рассказал парламентарий.