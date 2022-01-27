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«Я бы их не трогал»: Марченко рассказал о борьбе с «зарплатными» ФЛП

«Я бы их не трогал»: Марченко рассказал о борьбе с «зарплатными» ФЛП

Министр финансов Сергей Марченко считает, что пока не стоит бороться с выплатами зарплат на ФЛП из-за чувствительности этого вопроса.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

Речь идет о борьбе с так называемыми «зарплатными ФЛП», то есть когда работодатели вместо официального трудоустройства сотрудников нанимают физлиц-предпринимателей для «оптимизации» налогов.

Ранее глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявлял, что разрабатывается механизм борьбы с таким «трудоустройством».

Марченко вместо этого заявил, что «учитывая чувствительность вопроса для общественной и политической среды, я бы не трогал ФЛП».

По его словам, процесс введения РРО нужен, ведь это «чистка системы».

«Если мы хотим двигаться в правильном направлении, постепенно, без жестких ограничений, надо ввести РРО и делать деятельность бизнеса прозрачной», — добавил министр.

По его словам, средний и малый бизнес является чувствительной категорией людей, и любое решение в этой области следует принимать с точки зрения не только понимания интересов бюджета или справедливости, но и общественно-политических настроений сферы.

По материалам Економічна Правда
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