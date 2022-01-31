Стало известно, сколько заработали главы Bank of America, JPMorgan и Goldman Sachs в 2021 году

Зарплата главного исполнительного директора Bank of America Corp Брайана Мойнихэна за 2021 год выросла более чем на 30% (или на 7,5 млн долларов). Об этом говорится в отчете регулирующих органов, опубликованном в пятницу, сообщает Reuters.
Мойнихэн получит 32 млн долларов за работу в течение 2021 года. Для сравнения – в 2020 его годовая зарплата составила 24,5 млн долларов. Напомним, что это был первый год пандемии, когда он и два других руководителя крупных банков получили сокращение зарплаты.
Согласно заявлению, Мойнихэн получит базовую зарплату в размере 1,5 млн долларов, а оставшаяся часть его заработной платы будет состоять из поощрительной премии в размере 30,5 млн долларов.
Совет директоров Bank of America заявил, что его решение о повышении заработной платы Мойнихэна было основано на том факте, что чистая прибыль банка выросла до рекордных 32 млрд долларов, а цена его акций выросла на 47%.
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Прибыль Bank of Amercia Corp выросла почти на 30% до 6,77 млрд долларов в четвертом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Выручка за вычетом процентных расходов выросла на 10% до 22,1 млрд долларов.
Сколько зарабатывают в других крупных банках? Советы директоров других крупных банков США также щедро наградили своих главных исполнительных директоров, поскольку годовая прибыль банков в 2021 году восстановилась благодаря рекордным объемам слияний и поглощений, торговой активности и восстановлению экономики.
Для сравнения, глава JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон получит 34,5 млн долларов за 2021 год, а генеральные директора Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc – 35 млн долларов.
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