Bank of America выплатит $1 млрд премий в виде акций

Bank of America выделяет $1 млрд в виде акций на премии для 97% своих работников во всем мире, чтобы удержать их от увольнения.
Банк зарезервировал акции на $1 млрд для выплат сотрудникам в качестве премий в течение четырех лет, начиная с 2023 года, сообщает CNN Business.
В зависимости от уровня зарплаты банковские служащие получат от 65 до 600 акций с ограниченным доступом на сумму от $2,9 тыс. до $27 тыс. по текущей цене одной акции банка в $45.
С 2017 года банк наградил своих работников акциями на $3,3 млрд.
Однако в 2022 году Bank of America впервые предлагает вознаграждения работникам, зарабатывающим менее $100 тысяч в год. В прошлом эти работники получали одноразовую денежную премию.
В прошлом году Bank of America выплатил всего $750 денежной премии низкооплачиваемым сотрудникам.
Премии предоставляются в дополнение к обычной зарплате и бонусным пакетам сотрудников и привязаны к общей эффективности банка.
Американские компании, в частности банки, борются с высоким уровнем текучки кадров. Согласно официальной статистике, в ноябре уволились с работы рекордные 4,5 миллиона американцев.
Bank of America признал, что акции вместе с повышением зарплаты работникам с минимальной заработной платой, предназначены для привлечения и удержания кадров.
В 2021 году Bank of America сообщил о рекордной прибыли в $32 млрд, а цена его акций за год выросла на 47%.
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