Жилищная субсидия: что делать с задолженностью по коммуналке, с которой субсидиант не согласен

Выплата субсидии на жилищно-коммунальные услуги прекращается, если у субсидианта есть долг.

Как объясняют эксперты сайта “На пенсии”, в случае несогласия с задолженностью гражданину необходимо обращаться в облгазсбыт для урегулирования вопроса фактически потребленного газа, выставления счетов и наличия необоснованной задолженности.

Если субсидиант обращается за назначением, переназначением субсидии (а также при автоматического переназначении), но у него имеется просроченная задолженность (более 3 месяцев от 340 гривен), то в предоставлении субсидии ему будет отказано.

Читайте также: На какой срок предоставляется жилищная субсидия: основные нюансы

Также если за долги отключен газ, то гражданин будет лишен субсидии.

Однако если Минсоцполитики задолжает субсидианту средства, в том числе и наличными, то запрещено лишать субсидии даже в случае задолженности.

То есть, по сути, в течение отопительного периода субсидии могут быть избавлены от задолженности за газ только в случае, если субсидиант уже отключил газоснабжение за эту задолженность. В противном случае (задолженность свыше 340 грн, а услуга не отключена) это будет учитываться при следующем назначении/переназначении субсидий.