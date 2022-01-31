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День финансов: «єПідтримка» для детей от 14 лет, учет газа в киловатт-часах, накопительная пенсия по наследству

День финансов: «єПідтримка» для детей от 14 лет, учет газа в киловатт-часах, накопительная пенсия по наследству

Понедельник, 7 февраля. Какие налоги украинцам придется заплатить в этом году и для чего вводят учет газа в единицах энергии.

«єПідтримка» для детей от 14 лет. Сегодня вступило в силу постановление Кабинета Министров, которое расширяет действие государственной программы «єПідтримка» по выплате 1 тысячи гривен вакцинированным на детей в возрасте от 14 лет. Также начинает действовать расширенный перечень сфер деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы.

Самоизоляцию в связи с COVID-19 сократят. Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Украине могут сократить срок самоизоляции в связи с коронавирусом. Период самоизоляции может быть сокращен до 10 дней. По его словам, уже есть сообщения от ВОЗ о том, что инкубационный период при „Омикроне“ короче. Он составляет около трех суток, в то время как при „Дельте“ было четыре-пять, а иногда до семи дней. Поэтому в Минздраве рассматривают эти нормы в рамках обновленной информации.

Учет газа в киловатт-часах. В мае этого года Украина переходит на учет газа в единицах энергии. Как говорят в ОГТСУ, благодаря принятому Верховной Радой законопроекту прием-передача природного газа будет осуществляться не в метрах кубических, а в киловатт-часах. Это, в частности, будет означать дальнейшую интеграцию Украины в Европейский рынок газа и упрощение бизнес-процессов для заказчиков услуг транспортировки.

  • В то же время НКРЭКУ ввела ограничительные меры, направленные на преодоление профицита на рынке электроэнергии и стабилизации цен.

Накопительная пенсия по наследству. Нардеп Галина Третьякова объяснила, что после введения индивидуальных накопительных пенсионных счетов, если у человека накопилась определенная сумма, то она будет наследоваться. Либо в соответствии с Гражданским кодексом, либо человек может назначить кого-то. Причем есть два механизма использования этих средств: либо для немедленного использования, либо же для пенсионного обеспечения наследника.

Добавим, что НКЦБФР усовершенствовала правила работы негосударственных пенсионных фондов.

Кстати, размер налогов, которые украинцы уплачивают из своих зарплат на пенсии, в 2022 году не изменится. Однако, появятся другие налоги, которые затронут бизнес, небольших застройщиков, крупных сельхозугодий, а также ИТ-отрасль. Детальнее об этом Finance.ua рассказывает в новом материале:

Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года 🧐

План трансформации продовольственных систем в Украине. Президент Владимир Зеленский постановил за два месяца разработать и утвердить план мероприятий по трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года. В нем должны быть предусмотрены национальные приоритеты этой трансформации по направлениям: здоровое питание, дружественное к окружающей среде производство, устойчивость к рыночной нестабильности и доступность пищевых продуктов для всех групп населения.

Ситуация на валютном рынке. В течение прошлой недели ситуация на валютном рынке стабилизировалась по сравнению с предыдущими неделями. С одной стороны, успокоился повышенный спрос на валюту, возникший в прошлые периоды из-за влияния психологического фактора, обусловленного ухудшением информационной среды. С другой – выросло предложение валюты.

Отметим, что криптовалюта за сутки подорожала на 3%, а ее капитализация увеличилась до $811 млрд. В новом видео на нашем YouTube-канале соучредитель Wotan Михаил Пацан рассказывает, что такое мосты криптовалют между блокчейнами, для чего они нужны, как ими пользоваться, как они работают и какие риски их использования:

По материалам Finance.UA
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