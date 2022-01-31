НКЦБФР усовершенствовала правила работы негосударственных пенсионных фондов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила доработанный проект лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности на рынках капитала – деятельности по администрированию НПФ (негосударственных пенсионных фондов).

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР

«Мы подготовили качественный документ, который учитывает экспертизу специалистов регулятора и предложения представителей рынков и государственных органов. Для нас важно, чтобы правила на рынке соблюдались, а профессиональная деятельность была эффективной и надежной на всех этапах», – отметил Юрий Бойко, Член НКЦБФР.

Поэтому администраторы НПФ обязаны в течение шести месяцев с даты вступления в силу этого решения:

привести свои внутренние документы в соответствие с этими лицензионными условиями;

привести структуру собственности в соответствие с требованиями, но в случае, если в структуре собственности такого лица есть иностранные юридическое лицо и/или физические лица – иностранцы – в течение года.

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Требования относительно начального капитала в размере не менее 1,25 млн грн применяются только к юридическим лицам, которые намерены осуществлять деятельность по администрированию НПФ и подали в НКЦБФР заявление и соответствующие документы для получения лицензии. Размер начального капитала заявителя-банка должен быть не меньше минимального размера регулятивного капитала, установленного для банков.

Также важно, что стаж работы на рынках финансовых услуг, а именно услуг по администрированию НПФ, приравнивается к стажу работы на рынках капитала.

Комиссия разработала документ в соответствии с нормами Закона Украины “О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков» и Закона Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках» и доработала его с учетом замечаний и предложений, предоставленных профессиональным сообществом и другими государственными органами.