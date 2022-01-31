Зеленский поручил разработать план трансформации продовольственных систем в Украине

Президент Владимир Зеленский поручил правительству в двухмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по трансформации продовольственных систем в Украине до 2030 года.
Соответствующий указ № 41/2022 опубликован на сайте главы государства.
«Кабинету Министров Украины обеспечить в двухмесячный срок разработку с участием ведущих отечественных и международных экспертов и с учетом Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, определенных Указом Президента Украины от 30 сентября 2019 года № 722, и утвердить план мероприятий по трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года», — говорится в документе.
В указанном плане должны быть определены национальные приоритеты трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, в том числе по таким направлениям, как здоровое питание, дружественное к окружающей среде производство, устойчивость к рыночной нестабильности и доступность пищевых продуктов для всех групп населения.
Также правительство должно предусмотреть внедрение системы мониторинга реализации национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года с обязательным обнародованием результатов такого мониторинга ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.
В указе отмечается, что он разработан «в целях устойчивого экономического развития Украины, обеспечения национальных интересов в сфере продовольственной безопасности и дальнейшего утверждения нашего государства как одного из мировых лидеров поставки отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров».
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