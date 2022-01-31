В Украине могут сократить самоизоляцию в связи с COVID-19: Кузин назвал новые сроки

Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Украине могут сократить срок самоизоляции в связи с коронавирусом. Период самоизоляции может быть сокращен до 10 дней.
Об этом он сообщил в интервью изданию Фокус.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что инкубационный период при штамме коронавируса «Омикрон» значительно сократился в сравнении с «Дельта».
Читайте также: Как получить сертификат о бустерной дозе COVID-вакцины в «Дія»: в Минцифры назвали сроки
«Уже есть сообщения от ВОЗ о том, что инкубационный период при „Омикроне“ короче. Он составляет около трех суток, в то время, как при „Дельте“ было четыре-пять, а иногда до семи дней. Поэтому мы рассматриваем эти нормы в рамках обновленной информации», — заявил Кузин.
Он добавил, что срок самоизоляции при заражении «Омикроном» может быть сокращен до 13 дней при наличии симптомов.
«Вероятнее всего, будем рассматривать вопрос сокращения срока самоизоляции, но все же не до пяти дней: условно это будет десять суток для бессимптомных случаев и 13 для инфицированных с симптомами», — подчеркнул главный санврач.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работать2 ч. назад - 1427 8
Самые перспективные криптовалюты 2022 годаВчера, 13:25 - 1483 3
Сколько турецких компаний уже работают в Украине: сектора экономики, регионы4 ч. назад - 539 2
Миллионы украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет - прогнозВчера, 20:32 - 2423 2
Зеленский поручил разработать план трансформации продовольственных систем в Украине45 мин. назад - 123 1
Лучшая страна для путешествий в 2022 годуВчера, 18:05 - 3182
Миллионы украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет - прогнозВчера, 20:32 - 2423 2
Сроки первой уплаты минимального налогового обязательства за землюВчера, 21:01 - 1432
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работать2 ч. назад - 1427 8
Цены на новостройки в Украине: где выросли больше (инфографика)Вчера, 16:00 - 1257
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2020 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1224
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2822
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1394 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1170 1