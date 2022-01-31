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В Украине могут сократить самоизоляцию в связи с COVID-19: Кузин назвал новые сроки

В Украине могут сократить самоизоляцию в связи с COVID-19: Кузин назвал новые сроки

Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Украине могут сократить срок самоизоляции в связи с коронавирусом. Период самоизоляции может быть сокращен до 10 дней.

Об этом он сообщил в интервью изданию Фокус.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что инкубационный период при штамме коронавируса «Омикрон» значительно сократился в сравнении с «Дельта».

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«Уже есть сообщения от ВОЗ о том, что инкубационный период при „Омикроне“ короче. Он составляет около трех суток, в то время, как при „Дельте“ было четыре-пять, а иногда до семи дней. Поэтому мы рассматриваем эти нормы в рамках обновленной информации», — заявил Кузин.

Он добавил, что срок самоизоляции при заражении «Омикроном» может быть сокращен до 13 дней при наличии симптомов.

«Вероятнее всего, будем рассматривать вопрос сокращения срока самоизоляции, но все же не до пяти дней: условно это будет десять суток для бессимптомных случаев и 13 для инфицированных с симптомами», — подчеркнул главный санврач.

По материалам РБК-Украина
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