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Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работать

Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работать

В мае этого года Украина переходит на учет газа в единицах энергии. Finance.ua узнал, почему переход на европейские правила учета газа важен для страны.

«Благодаря принятому Верховной Радой законопроекту 2553 прием-передача природного газа будет осуществляться не в метрах кубических, а в киловатт-часах», — сказано в сообщении пресс-службы Оператора ГТС Украины.

Переход на европейские правила учета газа будет означать:

  • дальнейшую интеграцию Украины в европейский рынок газа и упрощение бизнес-процессов для заказчиков услуг транспортировки. Покупка газа в Европе, его дальнейшая транспортировка, распределение и поставка будет осуществляться в одинаковых единицах;
  • справедливое ценообразование — за объем полученной энергии, а не за объем переданного газа. Энергетическая ценность природного газа различна в зависимости от региона и меняется во времени в зависимости от источника поступления (импорт, подземные хранилища газа, добывающие компании, и т. п);
  • унификацию единиц измерения для различных видов энергии (например газа и электрической энергии). Это вопрос энергоэффективности, экономии ресурсов и рационального и прозрачного выбора потребителя между различными источниками получения энергии.

Справка Finance.ua:

  • в Украине с 1 января действуют новые тарифы на распределение газа — в среднем они выросли на 3,9%;
  • украинцы платят за коммуналку почти как британцы. Средняя платежка и у нас, и у них — более 3 тысяч гривен.
По материалам Finance.UA
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