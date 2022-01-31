Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работать

В мае этого года Украина переходит на учет газа в единицах энергии. Finance.ua узнал, почему переход на европейские правила учета газа важен для страны.
«Благодаря принятому Верховной Радой законопроекту 2553 прием-передача природного газа будет осуществляться не в метрах кубических, а в киловатт-часах», — сказано в сообщении пресс-службы Оператора ГТС Украины.
Переход на европейские правила учета газа будет означать:
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