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Рынок электроэнергии: НКРЭКУ ввела ряд ограничительных мер

Рынок электроэнергии: НКРЭКУ ввела ряд ограничительных мер

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ввела ограничительные меры, направленные на преодоление профицита на рынке электроэнергии и стабилизации цен.

«На сегодня в связи с профицитом, неожиданным или ожидаемым, в связи с включением 15 атомных блоков начали совершаться действия на рынке, которые мы не можем приветствовать. Кто-то может называть это злоупотреблением. Возможно, это сильное слово, но тот факт, что внутрисуточный рынок (ВСР) у нас по объемам уже уравнивается с рынком „на сутки вперед“ (РСВ), — это точно нездоровая ситуация. Поэтому мы приняли решение отрегулировать ее», — сказал во время заседания председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Соответствующие изменения внесены в карантинное постановление № 766 от 8 апреля 2020 года.

Таким образом, комиссия временно (до 28 февраля) установила минимальное ценовое ограничение на ВСР на уровне 10% от цены РСВ, которое начинает действовать с 5 на 6 февраля.

Кроме того, комиссия вернулась к алгоритму расчета платы за небалансы на уровне 115% цены РСВ.

Согласно ее решению, при наличии профицита системы в ОЭС администратор расчетов при списании средств за небалансы применяет цену платежа за отрицательный небаланс на уровне 115% цены РСВ.

«Причина — видим рост размера балансирующего рынка, что является нездоровым, и поэтому увеличиваем ответственность. Пока с 5% до 15%, но дальше будем принимать решения в зависимости от ситуации», — пояснил Тарасюк, указав, что эта норма вступила в силу с воскресенья, 6 февраля.

Следующим шагом НКРЭКУ стало введение практики проверки происхождения объемов продаж э/э на сутки поставок в заявках на продажу участников РСВ/ВСР, которая вступает в силу с понедельника, 7 февраля.

«Это продолжение нашей политики борьбы с торговлей воздухом. Мы даем такое право „Оператору рынка“. Призываем всех участников сотрудничать между собой и с нами», — отметил председатель комиссии.

По материалам Економічна Правда
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