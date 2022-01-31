Обязательный техосмотр 2022: кому могут отказать в прохождении процедуры

Прогнозируемое возвращение в сентябре текущего года обязательного технического осмотра смогут пройти не все легковые авто.
Введение обязательного техосмотра транспортных средств является одним из условий программы интеграции Украины с ЕС.
По словам главы Ассоциации безопасности эксплуатации транспорта (АБЕТ) Дмитрия Гончарука, со стороны Европейского Союза поступило напоминание, призывающее Украину возобновить технический контроль транспортных средств. Тем более, часть транспорта прибывает к нам из ЕС и затем ездит туда, но уже с украинскими номерами.
«С безопасностью автомобилей у европейцев строго, а потому некоторые эксперты всерьез опасаются, что наши автопутешественники и заробитчане станут нежеланными гостями», — Дмитрий Гончарук.
Кто и когда должен проходить обязательный техосмотр? Кроме легковых авто, техосмотр первоочередно должны проходить транспортные средства, эксплуатируемые в коммерческих целях, а именно:
Причины отказа в проведении техосмотра. При определенных обстоятельствах станции техобслуживания могут отказать в проведении процедуры. Однако любое СТО, впоследствии выдающее заключение о результатах ТО, должно иметь лицензию на осуществление соответствующей деятельности. В противном случае результаты техосмотра будут лишены юридической силы (будут неправомерными).
Отказ в проведении ТО может быть регламентирован:
Если документы предъявляются уполномоченным лицом, то исполнителю дополнительно предъявляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Отказать в проведении ТО могут и по причине ряда неисправностей частей, механизмов и систем транспортного средства, а именно:
Читайте также: Какие автомобили не пройдут обязательный техосмотр в 2022 году
К неисправностям двигателя относят:
Отсутствие или неправильная комплектация аптечки, просроченные медикаменты и неисправность/просроченность огнетушителя также могут стать причиной отказ в проведении техосмотра транспортного средства.
Кстати, быстро и удобно сравнить цены и оформить полис ОСАГО вы можете прямо на Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как отличается национальное водительское удостоверение от международногоВчера, 19:44 - 8272 12
Ждать ли украинцам бумажные паспорта старого образца в «Дія» - ответ Минцифры7 ч. назад - 1899 4
Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговлеВчера, 20:32 - 428 3
Названа стоимость ракетной программы в УкраинеВчера, 15:48 - 686 2
Почему сумму гарантированного возмещения до сих пор не повысили - ответ ФГВФЛВчера, 16:02 - 3101 2
Как отличается национальное водительское удостоверение от международногоВчера, 19:44 - 8272 12
Ждать ли украинцам бумажные паспорта старого образца в «Дія» - ответ Минцифры7 ч. назад - 1899 4
В январе 2022 года вторичный рынок обвалился на четверть: причины и топ моделейВчера, 20:03 - 1529
«Дія» получит полезную функцию для водителей5 ч. назад - 1475
Трудовая необязательна? Как украинцам по-новому подтвердить свой стаж8 ч. назад - 1365
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 1629 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1071
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2528
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1283 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1062 1