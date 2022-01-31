Обязательный техосмотр 2022: кому могут отказать в прохождении процедуры

Прогнозируемое возвращение в сентябре текущего года обязательного технического осмотра смогут пройти не все легковые авто.

Введение обязательного техосмотра транспортных средств является одним из условий программы интеграции Украины с ЕС.

По словам главы Ассоциации безопасности эксплуатации транспорта (АБЕТ) Дмитрия Гончарука, со стороны Европейского Союза поступило напоминание, призывающее Украину возобновить технический контроль транспортных средств. Тем более, часть транспорта прибывает к нам из ЕС и затем ездит туда, но уже с украинскими номерами.

«С безопасностью автомобилей у европейцев строго, а потому некоторые эксперты всерьез опасаются, что наши автопутешественники и заробитчане станут нежеланными гостями», — Дмитрий Гончарук.

Кто и когда должен проходить обязательный техосмотр? Кроме легковых авто, техосмотр первоочередно должны проходить транспортные средства, эксплуатируемые в коммерческих целях, а именно:

легковые автомобили — каждые 4 года после дня изготовления с массой до 3,5 т, далее — каждые 2 года;

автомобильные такси — ежегодно;

автобусы — через год после даты изготовления, далее — каждые полгода;

грузовые авто — ежегодно с полной массой свыше 3,5 т;

мототранспорт — каждые 2 года.

Причины отказа в проведении техосмотра. При определенных обстоятельствах станции техобслуживания могут отказать в проведении процедуры. Однако любое СТО, впоследствии выдающее заключение о результатах ТО, должно иметь лицензию на осуществление соответствующей деятельности. В противном случае результаты техосмотра будут лишены юридической силы (будут неправомерными).

Отказ в проведении ТО может быть регламентирован:

несоответствием между указанной информацией в предоставленных документах и фактическими данными транспортного средства;

несовпадением заявленных номерных знаков транспортного средства с фактическими;

несоответствием VIN -кода в документах на транспортное средство;

-кода в документах на транспортное средство; отсутствием необходимых для прохождения техосмотра документов (паспорт или другой документ, удостоверяющий личность);

отсутствием свидетельства о регистрации транспортного средства.

Если документы предъявляются уполномоченным лицом, то исполнителю дополнительно предъявляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Отказать в проведении ТО могут и по причине ряда неисправностей частей, механизмов и систем транспортного средства, а именно:

двигателя;

тормозной системы (любое несоответствие нормам Технического регламента тормоза и тормозных колодок);

световых приборов (нарушение требований ПДД фар и габаритов (тонировка, пленка, цвет) или их повреждение);

фар и габаритов (тонировка, пленка, цвет) или их повреждение); дворников (их неисправность или полное отсутствие);

колес (неудовлетворительное состояние шин и их несоответствие заводским размерам).

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К неисправностям двигателя относят:

несоответствие экологическим нормам уровня выбросов вредных веществ;

наличие протечки жидкостей (масла, аккумуляторной жидкости, антифриза);

дефекты или отсутствие каталитического нейтрализатора отработанных газов.

Отсутствие или неправильная комплектация аптечки, просроченные медикаменты и неисправность/просроченность огнетушителя также могут стать причиной отказ в проведении техосмотра транспортного средства.

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