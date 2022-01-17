Какие автомобили не пройдут обязательный техосмотр в 2022 году.

Во второй половине 2022 года в Украине могут ввести обязательный техосмотр легковых автомобилей. Соответствующий законопроект уже подготовлен, пишет Судебно-юридическая газета.

В законопроекте, который подготовило МВД, ясно говорится, что обязательный техосмотр не смогут пройти автомобили, побывавшие в серьезном ДТП. Учитывая, что в Украине ежегодно происходит около 120 тыс. дорожных аварий, то количество автомобилей с сильными повреждениями очень большое.

Эксперты во время техосмотра будут выявлять и анализировать все повреждения. При малейшем сомнении автомобиль не допустят к дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, техосмотр не пройдут машины с измененной конструкцией, если это не было оформлено официально.

Немного о фейках. В сети активно распространяют информацию о том, что обязательный техосмотр в Украине, который могут ввести уже в этом году, пройдут не все авто. Больше всего украинцев возмущает фейк о том, что документы об успешном прохождении якобы не выдадут для машин, которые эксплуатируются более 15 лет.

По информации многих новостных порталов и соцсетей, в зоне риска находятся:

машины после серьезных аварий;

авто с измененной конструкцией;

транспорт, возраст которого более 15 лет.

Правда ли это? «Но если в первых двух случаях, где автомобили либо пострадали, либо были серьезно переделаны, эксперты действительно могут «завернуть» непригодную для дальнейшей эксплуатации машину, то «возрастные» авто вряд ли ждет та же участь. При их адекватном использовании в прошлом такой транспорт может прослужить еще много лет. Тем более, что именно таких авто в Украине — большинство», – пишет «Телеграф».

Читайте также: Возвращение техосмотра для авто: что предлагает Мининфраструктуры

Дело в том, что в законопроекте ничего не говорится о том, что автомобили старше 15 лет ни в коем случае не смогут пройти техническую проверку. Речь идет о том, что техосмотр не пройдут машины, у которых, например, повреждены некоторые детали.

Так как чаще всего подобные проблемы встречается у старых автомобилей (еврономера, «битки» из США и авто времен СССР), то и появился слух про «15 лет».