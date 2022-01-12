Возвращение техосмотра для авто: что предлагает Мининфраструктуры

В Украине в этом году могут вернуть требование об обязательном техническом осмотре для автомобилей. Его отменили еще в 2011 году, но, согласно директивам Евросоюза, эту норму должны вернуть – соответствующий законопроект в Министерстве инфраструктуры разработали еще весной. Чтобы изменения вступили в силу, законопроект должны одобрить на уровне Кабмина, затем зарегистрировать в Верховной Раде, а там слово за нардепами.

Журналисты «Слово и дело» разобрались, владельцев каких транспортных средств, как часто и где хотят обязать проходить ТО.

Планируется, что норму об обязательном прохождении техосмотра вернут в законодательство не позднее сентября 2022 года.

Технический осмотр хотят ввести для легковых автомобилей, грузовиков и автомобильных прицепов.

Периодичность прохождения техосмотра будет зависеть от возраста и типа транспортного средства. Например, в законопроекте Мининфраструктуры говорится, что пассажирские автомобили, в которых не более восьми мест для сидения, кроме сидения водителя, должны проходить ТО через 4 года после первой регистрации, а дальше – каждые 2 года.

Пассажирские автомобили, в которых самое большее девять мест и используются как такси, должны пройти ТО через год после даты регистрации, а дальше – каждый год. Грузовые автомобили с полной массой до 3,5 тонн должны проходить ТО через 4 года после первой регистрации, далее – каждые 2 года.

Кроме того, обязательно нужно будет проходить технический контроль в случае перерегистрации транспортного средства на нового владельца; после ДТП (если были повреждены элементы, влияющие на безопасность движения); в случае выявления во время придорожной проверки недостатков, угрожающих безопасности движения.

Проводить техосмотр, вероятнее всего, нужно будет на частных СТО, которые имеют соответствующее оборудование или сертификат. Процедура техосмотра обязательно должна быть зафиксирована на фото и видео.

Не смогут пройти техосмотр нерастаможенные автомобили с иностранной регистрацией, а также битые транспортные средства.

За непрохождение ТО предусмотрены штрафы: за первое нарушение – 17 тыс. грн, за повторное – лишение водительского удостоверения.



Инфографика: «Слово и дело»