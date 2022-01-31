День финансов: недооцененная на 58,1% гривна, обновленные тарифы Новой почты, 6,5 млн долгов украинцев

В четверг, 3 февраля, о недооцененной гривне и материальном положении украинцев.

Гривна в индексе Биг-Мака. Согласно данным рейтинга издания The Economist за январь 2022 года, украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака. Так, Биг-Мак стоит в Украине 69 гривен, в то время как в США – 5,81 доллара. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 28,37 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 11,88 грн/доллар.

Кстати, как отметил председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин, в начале февраля давление на гривну, которое наблюдалось во второй половине января, ослабло, и национальная валюта укрепилась до 28,3 грн за 1 $.

А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев даст прогноз курса валют на февраль. Кроме того, он подробно расскажет об опасностях для гривны и о том, что будет положительным для нацвалюты в этом месяце:

Материальное положение украинцев. Согласно опросу Центра Разумкова, 52,8% граждан Украины отметили, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось. Не более чем треть респондентов (38,5%) ответили, что материальное положение их семьи не изменилось и 7,8% считают, что оно улучшилось.

Вместе с тем за последний год увеличились и долги украинцев. Так, согласно данным Опендатабот, за прошлый год численность долгов в Едином реестре должников выросла почти на 1,5 млн, а их суммарное количество увеличилось на 29%. Сейчас у украинцев более 6,58 млн долгов. Например, задолженность по оплате коммунальных услуг выросла на 41% и составила к концу года 72,7 млрд гривен, а долги физических лиц по кредитам увеличились на 47%.

💳 Наряду с банковскими кредитами стоят кредитные карты, деньгами которых можно пользоваться и ничего за это не платить. Но как же правильно выбрать кредитную карту? На что стоит обратить внимание и как правильно ей пользоваться? Finance.ua подготовил ряд советов, к которым стоит прислушаться, чтобы пользование кредитной картой было приятным и не принесло разочарований и лишних трат:

Пенсионная реформа-2022. По словам нардепа Галины Третьяковой, введение реформы пенсионного обеспечения и, в частности, индивидуальных накопительных пенсионных счетов, не предусматривает увеличения налоговой нагрузки на работодателей. Хотя в 2023—2025 годах ЕСВ будет одним из источников пополнения накопительных пенсионных счетов, размер налога не изменится.

Также, по предварительным расчетам, индексация пенсий в марте этого года составит не менее 14%.

Обновленные тарифы Новой почты. Новая почта снизила тариф тем, кто отправляет несколько посылок в одной накладной. Так, с 1 февраля снижена доплата за каждое дополнительное место в одной накладной: для отправлений до 2 кг – доплата 10 гривен вместо 30 гривен, до 10 кг – доплата 30 гривен вместо 50 гривен, до 30 кг – 70 гривен.

3 месяца, чтобы избавиться от активов или должности. Министр юстиции Денис Малюська напомнил украинцам, которые имеют все признаки олигарха, что есть чуть больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из признаков. В Минюсте напомнили, что уже примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами.