Данилишин сообщил об ослаблении давления на обменный курс гривны

В начале февраля давление на гривну, которое наблюдалось во второй половине января, ослабло, и национальная валюта укрепилась до 28,3 грн за 1 $.
Об этом сообщает председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин в Facebook.
«Усиление геополитической напряженности вокруг Украины привело к усилению давления на обменный курс гривны во второй половине января 2022 года, который ослаб в начале февраля. В целом, за текущую неделю обменный курс гривны к доллару США на межбанковском рынке ослабел на 1,2% (до 28,3 гривен за 1 доллар США) в условиях устойчивого преобладания спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением как на сегменте СПОТ, так и по срочным сделкам», — сообщил Данилишин.
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По его словам, интервенции Национального банка по сглаживанию чрезмерных колебаний курса национальной валюты с начала года составили почти 1,5 млрд долларов США, из которых 50% было продано за неделю 24−28.01.2022.
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