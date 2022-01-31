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Индекс Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 12 гривен

Индекс Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 12 гривен

Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака. Полгода назад гривна находилась на восьмом месте.

Об этом говорят данные рейтинга издания The Economist за январь 2022 года.

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 69 гривен, в то время как в США – 5,81 доллара. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 28,37 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 11,88 грн/доллар.


График: The Economist

Самыми недооцененными валютами мира в январе 2022 года являются денежные единицы России, Турции Индонезии.


Таблица: The Economist

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк и норвежская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 22,2% дороже, чем в США, в Норвегии – на 10,0%.

Справка Finance.ua:

  • индекс Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах;
  • в начале февраля давление на гривну, которое наблюдалось во второй половине января, ослабло, и национальная валюта укрепилась до 28,3 грн за 1$.

Искусственная девальвация? Что происходит на валютном рынке и чего ожидать

По материалам РБК-Украина
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