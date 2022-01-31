Индекс Биг-Мака доллар в Украине должен стоить 12 гривен

Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака. Полгода назад гривна находилась на восьмом месте.
Об этом говорят данные рейтинга издания The Economist за январь 2022 года.
Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 69 гривен, в то время как в США – 5,81 доллара. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 28,37 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 11,88 грн/доллар.
График: The Economist
Самыми недооцененными валютами мира в январе 2022 года являются денежные единицы России, Турции Индонезии.
Таблица: The Economist
Переоцененными валютами являются только швейцарский франк и норвежская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 22,2% дороже, чем в США, в Норвегии – на 10,0%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кого из украинцев не будут призывать в армию с 2024 года - разъяснение МинбороныВчера, 17:24 - 2009 6
Зеленский заявил о стабилизации гривны и отсутствии рисков для нееВчера, 16:14 - 1130 6
Ни у одного пункта обмена валют вы не увидите очереди - Новак о причинах девальвацииВчера, 21:01 - 1966 4
«Я бы их не трогал»: Марченко рассказал о борьбе с «зарплатными» ФЛПВчера, 19:32 - 906 3
Беларусь запретила транзит литовских нефтепродуктов в УкраинуОколо часа назад - 388 2
«Слуга народа» объяснила, изменится ли пенсионный возраст после очередной реформыВчера, 12:06 - 9078
В Украине водителей начали штрафовать за «старые» удостоверенияВчера, 19:15 - 6585 2
Налоговая назвала доходы, которые декларируют в рамках налоговой амнистииВчера, 16:05 - 3927
Кого из украинцев не будут призывать в армию с 2024 года - разъяснение МинбороныВчера, 17:24 - 2009 6
Ни у одного пункта обмена валют вы не увидите очереди - Новак о причинах девальвацииВчера, 21:01 - 1966 4
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 1320 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 953
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2287
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1203 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1009 1