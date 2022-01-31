Новая почта обновила некоторые тарифы

Новая почта снизила тариф тем, кто отправляет несколько посылок в одной накладной. Finance.ua узнал, как изменились цены.

С 1 февраля снижена доплата за каждое дополнительное место в одной накладной:

для отправлений до 2 кг – доплата 10 гривен вместо 30 гривен;

до 10 кг – доплата 30 гривен вместо 50 гривен;

до 30 кг – 70 гривен.

Как сказано в сообщении компании, с нового года Новая почта изменила подход к тарификации на каждое дополнительное место в одной накладной. Согласно обновлению, оценивается каждая посылка по отдельному тарифу: отправление, имеющее максимальный вес – по базовому, остальное – по сниженному.

Для чего это необходимо. Такое решение было принято, чтобы клиенты могли объединять свои посылки группировкой в коробки большего размера или паллеты для оптимизации затрат на доставку.

“Однако обратная связь, полученная от клиентов, показала, что не во всех случаях есть такая возможность из-за индивидуальности бизнес-процессов.

Идя навстречу клиентам, Новая почта приняла решение о снижении тарифа на дополнительное место в накладной”, – добавили в компании.

Обновленные тарифы также можно найти по ссылке.

Справка Finance.ua:

напомним, что с 1 января Новая почта ввела 5 обновлений для клиентов;