Новая почта обновила некоторые тарифы

Новая почта снизила тариф тем, кто отправляет несколько посылок в одной накладной. Finance.ua узнал, как изменились цены.
С 1 февраля снижена доплата за каждое дополнительное место в одной накладной:
Как сказано в сообщении компании, с нового года Новая почта изменила подход к тарификации на каждое дополнительное место в одной накладной. Согласно обновлению, оценивается каждая посылка по отдельному тарифу: отправление, имеющее максимальный вес – по базовому, остальное – по сниженному.
Для чего это необходимо. Такое решение было принято, чтобы клиенты могли объединять свои посылки группировкой в коробки большего размера или паллеты для оптимизации затрат на доставку.
“Однако обратная связь, полученная от клиентов, показала, что не во всех случаях есть такая возможность из-за индивидуальности бизнес-процессов.
Идя навстречу клиентам, Новая почта приняла решение о снижении тарифа на дополнительное место в накладной”, – добавили в компании.
Обновленные тарифы также можно найти по ссылке.
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