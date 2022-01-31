Перерасчет пенсий: в марте выплаты вырастут минимум на 14%

По предварительным расчетам, индексация пенсий в марте составит не менее 14%.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ЭП.

Он объяснил, как происходит индексация пенсий. Сначала показатель средней зарплаты, который учитывается для расчета пенсии, увеличивается на коэффициент в соответствии с 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год.

До этого он увеличивается на коэффициент в соответствии с 50% роста средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году, в котором производится перерасчет.

По предварительным данным Минсоцполитики, коэффициент для перерасчета пенсий составит не менее 14% в марте 2022 года.

Справка Finance.ua:

с 1 января 2022 года пенсионное обеспечение выросло у всех украинских пенсионеров, но по-разному. Наибольшие выплаты у пенсионеров-судей. По данным ПФУ , пенсионное обеспечение судей в Украине в среднем составляет 90 822,18 грн (рост за год на 22,861 тыс. грн), тогда как средняя пенсия по возрасту составляет 3 944,81 грн;