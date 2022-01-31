Перерасчет пенсий: в марте выплаты вырастут минимум на 14%

По предварительным расчетам, индексация пенсий в марте составит не менее 14%.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ЭП.
Он объяснил, как происходит индексация пенсий. Сначала показатель средней зарплаты, который учитывается для расчета пенсии, увеличивается на коэффициент в соответствии с 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год.
До этого он увеличивается на коэффициент в соответствии с 50% роста средней зарплаты за три календарных года, предшествующих году, в котором производится перерасчет.
По предварительным данным Минсоцполитики, коэффициент для перерасчета пенсий составит не менее 14% в марте 2022 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Morgan Stanley объяснили, почему не стоит бояться обвала Bitcoin на 50%Вчера, 07:34 - 2538 8
Зеленский заявил о стабилизации гривны и отсутствии рисков для нееВчера, 16:14 - 699 4
СЕП этом году переходит на «бесшовный» режим работы 24/7. Что меняетсяПозавчера, 09:14 - 989 3
Первый планшет Nokia на Android поступил в продажу в Украине по доступной ценеВчера, 22:23 - 528 2
Кого из украинцев не будут призывать в армию с 2024 года - разъяснение МинбороныВчера, 17:24 - 1293 2
«Слуга народа» объяснила, изменится ли пенсионный возраст после очередной реформыВчера, 12:06 - 7110
В Украине водителей начали штрафовать за «старые» удостоверенияВчера, 19:15 - 4526 1
Налоговая назвала доходы, которые декларируют в рамках налоговой амнистииВчера, 16:05 - 3169
Рынок недвижимости: итоги января и прогноз на февральВчера, 11:05 - 1604
Межбанк: валютная лихорадка только усилитсяВчера, 10:50 - 1406
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 1240 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 930
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2231
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1187 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 993 1