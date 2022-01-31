Пенсионная реформа-2022. «Слуга народа» объяснила, к чему готовиться работодателям

Введение реформы пенсионного обеспечения и, в частности, индивидуальных накопительных пенсионных счетов, не предусматривает увеличения налоговой нагрузки на работодателей.
На этом в интервью «Главкому» сделала акцент глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
Она отметила, что хотя в 2023—2025 годах единый социальный взнос (ЕСВ) будет одним из источников пополнения накопительных пенсионных счетов, размер налога не изменится.
«Просто сегодня 22% ЕСВ расщепляются так: в Пенсионный фонд, Фонд соцстрахования и Фонд безработицы. Будет расщепление на еще один источник: накопительный счет, который откроет государство каждому украинцу. Размер накопительного взноса, который будут платить работодатели составит: в 2023 году — 1%, в 2024 году — 1,5%, в 2025 — 2%», — пояснила Третьякова.
Она добавила, что вторым источником финансирования индивидуальных накопительных счетов будет государственный бюджет.
«Иными словами, взнос, который будет делать за работника его работодатель, будет дублироваться из госбюджета. И получается, что в первый год на открытых счетах будет накапливаться 2%, во второй год — 3%, в третий (то есть в 2025 году) — 4%», — пояснила Галина Третьякова.
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассказала, что «накопительный» пенсионный фонд, который правительство планирует создать в течение 2022 года, откроет счета для каждого гражданина, который на сегодня является наемным работником, и которому меньше 55 лет. Относительно возрастной категории «55+» и работающих пенсионеров власти будут определяться позже.
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