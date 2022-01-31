Закон о деолигархизации: как проверить, имеет ли лицо признаки олигарха

Уже примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки:

наличие значительных активов;

монополия на отдельном рынке товаров;

участие в политической жизни;

контроль медиа.

«Критерий в части политики очень-очень прост и легко проверяется. Прежде всего это если лицо занимает какую-то политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях», — пояснил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Следующий критерий — собственность медиа.

«Сейчас несколько тысяч субъектов информационной деятельности, прежде всего речь идет о телеканалах, обязаны и публично раскрывают структуру собственности — кто является их владельцами и конечными бенефициарами. Заходим на соответствующий вебсайт, смотрим информацию о структуре собственности или спрашиваем ее у Нацсовета по телевидению и радиовещанию и смотрим, кто из таких потенциальных кандидатов в олигархи официально есть в структуре собственности медиа», — пояснил министр.

Структуру собственности какой-то компании можно также легко проверить через Единый государственный реестр.

«Также абсолютно спокойно можно посмотреть декларации нардепов, какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах. Также можно посмотреть компании, которыми они владеют. Можно посмотреть обороты этих компаний, активы — абсолютно все есть онлайн. То есть работу по проверке и сбору информации, кто олигарх, а кто нет, может сделать любое заинтересованное лицо», — добавил он.

Сейчас же у тех, кто имеет все признаки олигарха, есть еще чуть больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах — не загнать их в рамки ограничений, а побудить добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом.

Справка Finance.ua:

ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В законопроекте объясняется, кто такой бенефециар, средства массовой информации, контролер, связанное лицо;

антиолигархическая реформа в Украине будет проводиться по трем направлениям;