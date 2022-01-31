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Количество долгов украинцев выросло почти на 30% за год (инфографика)

Количество долгов украинцев выросло почти на 30% за год (инфографика)

За прошлый год численность долгов в Едином реестре должников (ЕРБ) выросла почти на 1,5 млн, а их суммарное количество увеличилось на 29%. Для сравнения, в 2020-м прирост составлял 1,2 млн задолженностей.

Об этом сообщает Опендатабот – платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные ЕРБ.

Самые быстрорастущие категории ЕРБ:

  • взыскание средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями – +47% или +567 тысяч долгов;
  • задолженность по оплате коммунальных услуг — +41% или +140 тысяч долгов за 2021 год, а за два года — более чем вдвое. Общий долг на 01 декабря 2021-го составляет 72,7 млрд грн;
  • долги по делам об административных правонарушениях — +35% или +285 тыс. долгов.

Категории штрафов по количественному показателю:

  • задолженность перед банками, компаниями и организациями — 1 761 749 долгов (27% от общего числа задолженностей);
  • изъятие в пользу государства — 1 629 505 долгов (25%);
  • штрафы за нарушение ПДД — 1 327 440 долгов (20%);
  • административные правонарушения – 1 091 639 долгов (16.6%);
  • задолженность за коммунальные услуги – 484 653 (7.4%);
  • долги по алиментам – 193 901(2.9%);
  • остальные – 93 410 (1.4%).

Попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений, в частности: запрет на выезд из страны; блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности со всех официальных доходов.

По материалам Finance.UA
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