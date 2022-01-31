Количество долгов украинцев выросло почти на 30% за год (инфографика)

За прошлый год численность долгов в Едином реестре должников (ЕРБ) выросла почти на 1,5 млн, а их суммарное количество увеличилось на 29%. Для сравнения, в 2020-м прирост составлял 1,2 млн задолженностей.
Об этом сообщает Опендатабот – платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные ЕРБ.
Самые быстрорастущие категории ЕРБ:
Категории штрафов по количественному показателю:
Попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений, в частности: запрет на выезд из страны; блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности со всех официальных доходов.
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