Каким специалистам в Киеве платят больше: данные Госстата (инфографика)

Finance.ua как портал, что следит за уровнем зарплат, узнал у Государственной службы статистики, в каких отраслях в Киеве зарабатывают больше всего.

В декабре средняя зарплата по Киеву составила 26 759 грн, что в 4,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (6500 грн).

По сравнению с ноябрем 2021 размер средней номинальной заработной платы увеличился на 26,6%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2020) – на 22,7%. В то же время средняя зарплата по Украине составляет 17 453 грн.

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В среднем один час работы сотрудника в столице стоит 172, 62 грн.

Кому платят больше? Выше всего зарплаты в таких отраслях:

добывающая промышленность и разработка карьеров – 113 428 грн (при этом по всем видам промышленности средняя зарплата составляет 30 860 грн);

сфера госуправления, обороны и соцстрахования – 47 206 грн;

поставка электроэнергии, газа – 40 237 грн;

финансовая и страховая деятельности – 39 695 грн;

информационные технологии – 38 431 грн;

профессиональная научная и техническая деятельность – 32 052 грн.

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Немного меньше оценивается труд работников таких сфер:

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 25 193 грн;

искусство, спорт, развлечения и отдых – 24 005 грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт авто и мотоциклов – 23 769 грн;

образование – 23 220 грн;

перерабатывающая промышленность – 22 988 грн;

здравоохранение и социальная помощь – 20 757 грн.

Однако меньше всех, по данным Госстата, получают в сферах строительства (11 537 грн), отельного бизнеса и общепита (11 750 грн), сельского хозяйства (15 254 грн), операций с недвижимостью (17 138 грн), водоснабжения, канализации, обращения с отходами (19 913 грн).