Каким специалистам в Киеве платят больше: данные Госстата (инфографика)

Finance.ua как портал, что следит за уровнем зарплат, узнал у Государственной службы статистики, в каких отраслях в Киеве зарабатывают больше всего.
В декабре средняя зарплата по Киеву составила 26 759 грн, что в 4,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (6500 грн).
По сравнению с ноябрем 2021 размер средней номинальной заработной платы увеличился на 26,6%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2020) – на 22,7%. В то же время средняя зарплата по Украине составляет 17 453 грн.
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В среднем один час работы сотрудника в столице стоит 172, 62 грн.
Кому платят больше? Выше всего зарплаты в таких отраслях:
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Немного меньше оценивается труд работников таких сфер:
Однако меньше всех, по данным Госстата, получают в сферах строительства (11 537 грн), отельного бизнеса и общепита (11 750 грн), сельского хозяйства (15 254 грн), операций с недвижимостью (17 138 грн), водоснабжения, канализации, обращения с отходами (19 913 грн).Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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