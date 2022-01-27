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Средняя зарплата педагогов растет быстрее, чем средняя в стране, – Госстат

Средняя зарплата педагогов растет быстрее, чем средняя в стране, – Госстат

В декабре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 17 453 гривны, в то же время средняя зарплата в образовательной сфере была на 2 522 гривны меньше. Сейчас зарплата работников образования еще выросла.

В декабре прошлого года средняя зарплата педагогов составила 14 913 гривен, это на 27,5% больше, чем их средняя зарплата в ноябре. Она тогда составила 11 710 гривен.

Если сравнить с декабрем 2020 года, средняя зарплата у педагогов выросла за год на 28,4%. Такой рост можно объяснить тем, что с 1 января 2021 года оклад учителей вырос на 20%, а с 1 декабря еще на 8,4%.

В то же время за два месяца средняя зарплата педагогов выросла более чем на 27%. Если в ноябре она составляла 11 710 гривен, то уже в январе 2022 года – 14 913 гривен.

А средняя зарплата по Украине выросла на около 22% – в ноябре она составляла 14 282 гривны, а в январе 2022 года – уже 17 453 гривны. Выходит, что зарплата педагогов за месяц выросла быстрее, чем средняя по Украине на 5,1%.

К слову, у педагогов в 2021 году были очень разные средние зарплаты. В июне она почти сравнялась со средней в стране, а в августе была меньше на 3,5 тысячи гривен.

Сколько заработали учителя за год:

Средняя зарплата учителей в январе 2021 года – 10 310 гривен.
Средняя зарплата учителей в феврале 2021 года – 11 026 гривен.
Средняя зарплата учителей в марте 2021 – 10 959 гривен.
Средняя зарплата учителей в апреле 2021 – 10 859 гривен.
Средняя зарплата учителей в мае 2021 года – 11 579 гривен.
Средняя зарплата педагогов в июне 2021 года – 14 158 гривен.
Средняя зарплата педагогов в июле 2021 года – 11 895 гривен.
Средняя зарплата педагогов в августе 2021 года – 10 473 гривны.
Средняя зарплата педагогов в сентябре 2021 года – 12 334 гривны.
Средняя зарплата учителей в октябре 2021 года – 11 532 гривны.

По материалам Телеканал новин 24
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