Топ-10 видов деятельности по количеству юрлиц (инфографика)

За 2021 год количество юрлиц выросло на 33 745, или почти на 3%. Сейчас их 1,25 млн. Для сравнения, в 2020 году рост составил 41 539 юрлиц или 3,5%. Об этом пишет Опендатабот.
В процентах наибольший прирост компаний в течение года произошел в производстве табачных изделий (+29% за 2021 год и + 80% за последние два года). Количество работодателей для домашней прислуги выросло на 19%. IT-компании растут не такими впечатляющими темпами, как ИТ-ФЛП, но они также входят в тройку лидеров (+14% за 2021 год и 29% за последние два года).
По количеству больше всего выросли юрлица в сферах оптовой торговли (+8699), общественных организаций (+3285) и обслуживание зданий и территорий (+3271).
В Украине торговля — самое популярное направление деятельности среди юридических лиц. Ею занимается 23% от общего количества компаний.
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В процентном соотношении значительно поубавилось юридических лиц в таких сферах, как государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование (-10,5%), организация азартных игр (-6%) и лесное хозяйство (-4%).
По количеству второй год подряд больше всех сокращаются юрлица из сфер государственного управления и обороны (-3332) и функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры (-695).
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