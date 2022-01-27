Топ-10 видов деятельности по количеству юрлиц (инфографика)

За 2021 год количество юрлиц выросло на 33 745, или почти на 3%. Сейчас их 1,25 млн. Для сравнения, в 2020 году рост составил 41 539 юрлиц или 3,5%. Об этом пишет Опендатабот.

В процентах наибольший прирост компаний в течение года произошел в производстве табачных изделий (+29% за 2021 год и + 80% за последние два года). Количество работодателей для домашней прислуги выросло на 19%. IT-компании растут не такими впечатляющими темпами, как ИТ-ФЛП, но они также входят в тройку лидеров (+14% за 2021 год и 29% за последние два года).

По количеству больше всего выросли юрлица в сферах оптовой торговли (+8699), общественных организаций (+3285) и обслуживание зданий и территорий (+3271).

В Украине торговля — самое популярное направление деятельности среди юридических лиц. Ею занимается 23% от общего количества компаний.

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В процентном соотношении значительно поубавилось юридических лиц в таких сферах, как государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование (-10,5%), организация азартных игр (-6%) и лесное хозяйство (-4%).

По количеству второй год подряд больше всех сокращаются юрлица из сфер государственного управления и обороны (-3332) и функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры (-695).

Справка Finance.ua:

по данным Опендатабот, за 2021 год количество ФЛП возросло на 83 257 или на 4% – сейчас их почти 2 млн. Это лучший результат за последние 5 лет;

кстати, о том, как стать индивидуальным предпринимателем в Украине, как открыть ФЛП онлайн, что для этого нужно, и какие сервисы поддерживают услуги для предпринимательства в Украине – мы писали по ссылке;