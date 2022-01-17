День финансов: рекордная прибыль банков, прогноз роста зарплат в 2022 году, цены на жилье в 2021 году

Пятница, 28 января. Результаты 2021 года и прогнозы на 2022.
Как будут расти зарплаты в 2022. По прогнозам НБУ, номинальные зарплаты в Украине в 2022 году возрастут на 15,2%, а реальные (за вычетом инфляции) – на 6,1%. В Национальном банке добавили, что с учетом постепенного сокращения разрыва между зарплатами на внутреннем и внешнем рынках, а также ожидаемой переквалификации работников, в 2023 году темпы роста номинальных заработных плат снизятся до 10,2%, а реальных – до 4,1%.
Повышения цен на газ для населения. Фиксация тарифов ЖКУ на фоне резкого подорожания газа в мире привела к накоплению значительных разрывов между ценами для населения и бизнеса. Как отметили в НБУ, цены на топливо повышались в течение почти всего 2021 года из-за подорожания нефти в мире. В дальнейшем темпы роста цен на топливо значительно снизятся благодаря стабилизации мировых цен на нефть и более низкой волатильности курса гривны.
Рекордная прибыль банков. В 2021 году прибыль банков увеличилась на 87,7% до рекордных 77,5 млрд гривен. Это рекордная прибыль за последние года. При этом в НБУ отметили, что на данный момент нет оттока депозитов из банковской системы, а ситуация на валютном рынке контролируемая.
Цены на жилье. По данным Госстата, в течение 2021 года новостройки подорожали на 16,7%, а на вторичном рынке цена поднялась на 18,4%. На первичном рынке больше всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 18,4%. В то же время на вторичном менее всего прибавили в цене однокомнатные квартиры — 17,9%.
Кто из ФЛП должен использовать РРО/ПРРО. В Государственной налоговой службе пояснили, кому из ФЛП необходимо вести учет товарных запасов и работать с регистраторами расчетных операций с 1 января. Такое требование касается не всех ФЛП. Так, не обязаны применять РРО/ПРРО и вести учет товарных запасов физические лица – предприниматели – плательщики единого налога І группы.
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