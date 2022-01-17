Реальная зарплата украинцев в прошлом году возросла на 12% (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что зарплата украинцев за месяц увеличилась на 3371 грн.
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2021 года составила 17 453 грн. За год ее размер вырос на 23,1%.
В декабре 2021 года реальная заработная плата (с учетом инфляции) по сравнению с ноябрем выросла на 21,5%, а за год – на 11,9%.
Инфографика: Госстат
Зарплата по регионам. Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве – 26 759 грн, самая низкая – в Кировоградской области – 13 331 грн.
Зарплата по сферам. Наибольшую зарплату получали работники финансовой и страховой деятельности – 31 274 грн, а также сферы информации и телекоммуникаций – 29 963 грн, самую низкую – работники, задействованные в организации питания и временного размещения – 9 710 грн.
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