Как изменились цены на рынке жилья — Госстат

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком недвижимости, узнал в Госкомстате, как менялась цена на вторичку в 2021 году.

В течение 2021 года новостройки подорожали на 16,7%, а на вторичном рынке цена поднялась на 18,4%.

На первичном рынке больше всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 18,4%, менее всего — однокомнатные (на 16%).

В то же время на вторичном менее всего прибавили в цене однокомнатные квартиры — 17,9%, больше всего подорожали трехкомнатные квартиры (19,2%).

По сравнению с третьим кварталом 2021 года цены на жилье выросли на 3,4%, на первичном рынке — на 3,8%, на вторичном — на 3,1%.

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Ранее эксперты дали советы, что выгоднее всего покупать жилье еще на этапе котлована, когда оно стоит меньше всего и может принести выгодные инвестиции, уверяют эксперты. Однако есть и другие показатели, на которые следует обратить внимание.

Справка Finance.ua:

Подорожало первичное недвижимое имущество и в других городах-миллионниках. В частности, средняя стоимость квадратного метра в начале и конце 2021 года составляла:

в Киеве: 28 тыс. — 35 тыс. грн;

во Львове: 24 тыс. — 28,5 тыс. грн;

в Одессе: 23 тыс. — 27 тыс. грн;

в Днепре: 23,5 тыс. — 28 тыс. грн;

в Харькове: 20,5 тыс. — 24,5 тыс. грн.