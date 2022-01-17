Как изменились цены на рынке жилья — Госстат

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком недвижимости, узнал в Госкомстате, как менялась цена на вторичку в 2021 году.
В течение 2021 года новостройки подорожали на 16,7%, а на вторичном рынке цена поднялась на 18,4%.
На первичном рынке больше всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 18,4%, менее всего — однокомнатные (на 16%).
В то же время на вторичном менее всего прибавили в цене однокомнатные квартиры — 17,9%, больше всего подорожали трехкомнатные квартиры (19,2%).
По сравнению с третьим кварталом 2021 года цены на жилье выросли на 3,4%, на первичном рынке — на 3,8%, на вторичном — на 3,1%.
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Ранее эксперты дали советы, что выгоднее всего покупать жилье еще на этапе котлована, когда оно стоит меньше всего и может принести выгодные инвестиции, уверяют эксперты. Однако есть и другие показатели, на которые следует обратить внимание.
Подорожало первичное недвижимое имущество и в других городах-миллионниках. В частности, средняя стоимость квадратного метра в начале и конце 2021 года составляла:
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