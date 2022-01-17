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НБУ с начала года потратил $1,5 млрд на поддержку гривны. Шевченко уверен, что рынок сбалансируется

НБУ с начала года потратил $1,5 млрд на поддержку гривны. Шевченко уверен, что рынок сбалансируется

Для сбалансирования валютного рынка Национальный банк Украины продал с начала 2022 года на межбанке почти $1,5 млрд, в том числе на этой неделе — $768 млн.

Об этом глава Нацбанка Кирилл Шевченко сказал в пятницу, 28 января, во время круглого стола «Валютная и монетарная политика НБУ».

«У нас достаточно резервов для того, чтобы продолжать придерживаться нашей стратегии валютных интервенций и сглаживать колебания. В то же время, хочу подчеркнуть, что Национальный банк не будет повторять ошибки прошлого и не будет пытаться удерживать фиксированный обменный курс на каком-то уровне», – заявил Шевченко.

По его словам, в Нацбанке уверены, что «рынок в будущем сбалансируется, и не исключаем, что может быть даже коррекция, как это происходило во время предыдущих кризисов».

По материалам НВ
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