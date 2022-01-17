Аналитики сравнили, сколько стоит отопление в «хрущевках» и новых ЖК (инфографика)

Издание The Page сравнило платежки на отопление 2-комнатной квартиры в «хрущевке» и помещения в новом ЖК похожего метража и выясняло, насколько у них отличаются цифры, а также почему так происходит.

По данным Минрегионстроя, для обогрева 1 кв. м жилья в многоквартирном доме в Украине тратится в 2 — 2,5 раза больше газа, чем в европейских странах. А согласно статистике Министерства экономического развития и торговли, потери энергии из-за низкой энергоэффективности домов составляют 100 миллионов гривен в день, или почти 1,5 млрд долларов в год.

Проблемы “хрущевок”. Квартиры в старых домах в основном не оборудованы индивидуальными счетчиками тепла, поскольку на практике это довольно проблематично в техническом смысле — исторически в таких домах установлена вертикальная система отопления. То есть поставщик снимает общие показатели на домовом узле учета. Поэтому совокупная стоимость тепла за месяц распределяется на каждое домохозяйство пропорционально отапливаемой площади каждой квартиры.

При таких условиях все жители становятся заложниками старой неэффективной системы. Никто не имеет возможности экономить тепло: регулировать его подачу, уменьшив, например, потребление при относительно теплой погоде или частично отключив отопление на время отпуска.

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Еще хуже — когда жители «хрущевок» платят полный «прайс» при едва теплых батареях, или же – «фиксированный» максимальный платеж при «раскаленных» батареях, когда на улице плюсовая температура.

“Возьмем для примера Киев. При тарифе на поставку тепловой энергии 1 654,42 грн за 1 гигакалорию, 2-комнатная квартира в «хрущевке» (стандартная площадь 47 кв. м., отапливаемая – 46 кв. м) потребляет в месяц плюс-минус 0,8 гигокалории тепла. То есть платеж за тепловую энергию в среднем в этой квартире составляет, в зависимости от среднемесячных температурных коэффициентов, 1 300 – 1 600 грн. Плюс – с ноября этого года в столице введена ежемесячная абонплата за расходы на обслуживание по поставке тепловой энергии и многоквартирных счетчиков тепла, которая составляет 3,95 грн (21,63 грн в домах без общего узла учета)”, – рассказывает президент ОО «Украинская организация защиты потребителей услуг» Олег Титамир.

Сейчас главная проблема отопительной инфраструктуры в Украине – это износ примерно на 70 — 80% распределительных и внутридомовых теплосетей. А ветхие «хрущевки» не только потребляют чрезмерное количество ресурсов, а еще и неадекватно их теряют.

Так, 15% тепла теряется из-за изношенности распределительных сетей, 5% – из-за устаревшего оборудования котельных, а кроме того – 20 — 30% теплового ресурса «испаряется» в воздух через старые внутридомовые сети и недостаточное утепление наружных стен.

Эксперты говорят, что в то же время все эти потери теплового ресурса теплокоммунэнерго переложили на плечи жителей «хрущевок», которые платят фактически за «воздух».

А что в ЖК? Кардинально иная ситуация с платежами за отопление во вновь построенных жилых комплексах с эффективными энергосберегающими технологиями. Здесь теплопотери сведены практически к нулю: дома в основном утепляют минеральной ватой – она не только является высокоэффективным теплосберегающим материалом, но и добавляет звукоизоляции и не мешает нормальной циркуляции воздуха.

Значительное внимание также уделяется качеству окон – в новых девелоперских проектах широко используют двухкамерные стеклопакеты в пятикамерных профилях, которые позволяют свести теплопотери к минимуму.

Олег Титамир отметил, что в новостройках обычно изначально проектируется горизонтальная система отопления, то есть каждая квартира оборудована индивидуальными теплосчетчиками с термоголовками (своеобразный гидравлический клапан), или даже с терморегулирующими системами. Это позволяет в ручном или автоматическом режиме поддерживать заданную температуру в комнате. А некоторые счетчики тепла оборудованы функцией дистанционной передачи данных.

Выводы. Если бы индивидуального учета тепла в квартирах новых жилых комплексов не было, то жители столичной квартиры, аналогичной квартире в «хрущевке», площадью 47 квадратов платили бы сегодня в месяц те же 1 300 – 1 600 грн. Фактически же они сегодня экономят на платежках за тепло – при условии постоянного потребления — 25 — 30%, платя за отопление примерно 900 — 1200 грн.