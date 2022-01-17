В налоговой объяснили, кто из ФЛП должен использовать РРО/ПРРО

В Государственной налоговой службе пояснили, кому из ФЛП необходимо вести учет товарных запасов и работать с регистраторами расчетных операций с 1 января. Такое требование касается не всех ФЛП.
Подробности Finance.ua узнал на сайте ГНС.
Не обязаны применять РРО/ПРРО и вести учет товарных запасов физические лица – предприниматели – плательщики единого налога І группы.
Читайте также: Гетманцев спрогнозировал, когда все ФЛП 2-4 группы зарегистрируют РРО
Обязаны применять РРО/ПРРО, но не обязаны вести учет товарных запасов физические лица – предприниматели – плательщики единого налога II – IV групп, если они не осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, и полудрагоценных камней, либо не являются плательщиками НДС.
То есть из всего круга физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога II – IV групп, обязанность ведения учета товарных запасов распространяется только на плательщиков, которые зарегистрированы плательщиками НДС или осуществляют реализацию:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Фантомные» патрули выписали почти тысячу штрафов за первый день работыВчера, 15:37 - 2490 17
Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них — НДФЛ в 20%Вчера, 17:03 - 10639 12
Расчеты через IBAN: Гетманцев объяснил, нужно ли использовать РРОВчера, 12:05 - 6604 11
ПФУ назвал количество пенсионеров в УкраинеПозавчера, 20:01 - 5444 9
Представлены смарт-часы Pebble Pace Pro с функцией измерения артериального давления5 ч. назад - 393 4
Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них — НДФЛ в 20%Вчера, 17:03 - 10639 12
Расчеты через IBAN: Гетманцев объяснил, нужно ли использовать РРОВчера, 12:05 - 6604 11
Выплату субсидий могут приостановить: в Минсоцполитики назвали условияВчера, 16:00 - 5127
«Фантомные» патрули выписали почти тысячу штрафов за первый день работыВчера, 15:37 - 2490 17
Каким специалистам работодатели готовы платить больше всего (инфографика)Вчера, 14:02 - 1861
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-19Вчера, 11:55 - 211
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦРПозавчера, 12:11 - 983
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 814 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 626
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 832 4