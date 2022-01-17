В налоговой объяснили, кто из ФЛП должен использовать РРО/ПРРО

В Государственной налоговой службе пояснили, кому из ФЛП необходимо вести учет товарных запасов и работать с регистраторами расчетных операций с 1 января. Такое требование касается не всех ФЛП.

Подробности Finance.ua узнал на сайте ГНС.

Не обязаны применять РРО/ПРРО и вести учет товарных запасов физические лица – предприниматели – плательщики единого налога І группы.

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Обязаны применять РРО/ПРРО, но не обязаны вести учет товарных запасов физические лица – предприниматели – плательщики единого налога II – IV групп, если они не осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, и полудрагоценных камней, либо не являются плательщиками НДС.

То есть из всего круга физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога II – IV групп, обязанность ведения учета товарных запасов распространяется только на плательщиков, которые зарегистрированы плательщиками НДС или осуществляют реализацию:

технически-сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

лекарственных средств, изделий медицинского назначения;

ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Справка Finance.ua:

Бизнес, который использует регистраторы расчетных операций ( РРО ) для осуществления расчетных операций в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и тому подобное) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также осуществления операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода, имеет несколько важных обязательств.