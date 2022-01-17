Регулятор дал прогноз относительно повышения цен на газ для населения до рыночного уровня

Фиксация тарифов ЖКУ на фоне резкого подорожания газа в мире привела к накоплению значительных разрывов между ценами для населения и бизнеса. Это может обусловить коррекцию тарифов для населения до рыночно обоснованных уровней в будущем.
Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка Украины (январь 2022 года).
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«В то же время учитывая ожидаемую понижательную коррекцию цен на европейский газ в 2022 году и социальную значимость ЖКУ приведение большинства тарифов к импортному паритету, вероятно, будет постепенным и продлится несколько лет», — говорится в отчете.
Как отметили в НБУ, цены на топливо повышались в течение почти всего 2021 года из-за подорожания нефти в мире. В то же время регулирование максимальной торговой наценки на отдельные виды топлива с мая, коррекция цен на мировых рынках в конце года и укрепление гривны на протяжении большей части года сдерживали подорожание топлива.
«В дальнейшем темпы роста цен на топливо значительно снизятся благодаря стабилизации мировых цен на нефть и более низкой волатильности курса гривны. Это, в свою очередь, будет тормозить рост себестоимости других компонентов потребительской инфляции, в частности транспортных услуг», — прогнозируют в НБУ.
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