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Регулятор дал прогноз относительно повышения цен на газ для населения до рыночного уровня

Регулятор дал прогноз относительно повышения цен на газ для населения до рыночного уровня

Фиксация тарифов ЖКУ на фоне резкого подорожания газа в мире привела к накоплению значительных разрывов между ценами для населения и бизнеса. Это может обусловить коррекцию тарифов для населения до рыночно обоснованных уровней в будущем.

Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка Украины (январь 2022 года).

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«В то же время учитывая ожидаемую понижательную коррекцию цен на европейский газ в 2022 году и социальную значимость ЖКУ приведение большинства тарифов к импортному паритету, вероятно, будет постепенным и продлится несколько лет», — говорится в отчете.

Как отметили в НБУ, цены на топливо повышались в течение почти всего 2021 года из-за подорожания нефти в мире. В то же время регулирование максимальной торговой наценки на отдельные виды топлива с мая, коррекция цен на мировых рынках в конце года и укрепление гривны на протяжении большей части года сдерживали подорожание топлива.

«В дальнейшем темпы роста цен на топливо значительно снизятся благодаря стабилизации мировых цен на нефть и более низкой волатильности курса гривны. Это, в свою очередь, будет тормозить рост себестоимости других компонентов потребительской инфляции, в частности транспортных услуг», — прогнозируют в НБУ.

По материалам РБК-Украина
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