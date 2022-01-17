НБУ прогнозирует в 2022 году рост номинальных зарплат на 15%

Безработица в Украине будет снижаться, однако ее замедление до естественного уровня (8,5%) произойдет позже прогнозируемого.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за январь 2022 года.

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«Несмотря на сравнительно слабое восстановление экономики в 2021 году, заработные платы в Украине росли высокими темпами как в номинальном, так и реальном измерениях (по оценкам НБУ — соответственно на 20% и 9,8%). Весомым фактором этого были зарплаты в бюджетном секторе, высокие темпы роста которых поддерживались повышением минимальной зарплаты (до 6000 грн с января и до 6500 грн с декабря 2021 года), пересмотром тарифных сеток в отдельных секторах, в частности в образовании, доплатами медикам, работающим в ковидных отделениях», — объяснили в НБУ.

Замедление роста зарплат в конце года объясняется влиянием базы сравнения.

В Нацбанке добавили, что рост экономической активности в странах, куда украинцы чаще всего ездят работать, обусловил повышение спроса на украинских работников. Вместе с имеющимися диспропорциями на внутреннем рынке труда это давило на заработные платы в частном секторе.

«В течение года увеличивался и вклад в рост доходов домохозяйств прибыли и смешанного дохода. Это свидетельствовало об улучшении финансовой ситуации ФЛП, в том числе благодаря карантинным выплатам в рамках правительственной поддержки. Весомый вклад также внесла дальнейшая индексация пенсий. В результате в ІІІ квартале рост реального имеющегося дохода ускорился до 6,8% год к году (несмотря на усиление инфляционного давления)», — говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, в 2022 году уровень безработицы уменьшится до 9,1%, а в 2023 году – до 8,9%.

“Быстрейшему улучшению ситуации на рынке труда будут мешать профессионально-квалификационные диспропорции между спросом и предложением. Приведенные факторы, а также значительный спрос на рабочую силу за рубежом предопределят более высокие темпы роста зарплат в 2022 году – номинальные зарплаты возрастут на 15,2%, а реальные (за вычетом инфляции) – на 6,1%”, – отмечают в НБУ.

В Национальном банке добавили, что с учетом постепенного сокращения разрыва между зарплатами на внутреннем и внешнем рынках, а также ожидаемой переквалификации работников, в 2023 году темпы роста номинальных заработных плат снизятся до 10,2%, а реальных – до 4,1%.