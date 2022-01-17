Топ-10 специализаций с самыми высокими зарплатами для рабочих без опыта:

Молодые специалисты без опыта работы уже в течение длительного времени традиционно являются одной из самых высококонкурентных категорий соискателей. Finance.ua узнал о конкуренции среди работников без опыта и уровне зарплат, который им готовы предложить работодатели.

По данным аналитиков grc.ua , на одно рабочее место сегодня претендует более 4 выпускников вузов и студентов.

Получив образование, выпускники украинских высших учебных заведений сталкиваются с проблемой трудоустройства. В течение 2021 года на учет в центры занятости стали 72 088 человек в возрасте от 20 до 24 лет, из них профессионалов и специалистов – 23 222 человека.

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Эти впечатляющие цифры имеют под собой несколько причин:

во-первых, система высшего образования не коррелирует количество специалистов в разрезе профессий с потребностями рынка труда;

во-вторых, полученные теоретические знания в большинстве случаев не соответствуют требованиям работодателей;

и наконец, в-третьих, компании-работодатели отдают предпочтение специалистам, имеющим хотя бы минимальный опыт работы.

Что делать молодежи, чтобы не остаться без работы? Единственный совет, который называют эксперты, – занимать проактивную позицию. Рынок труда сегодня активный – работа есть. Конкуренция не столь велика, как, например, в 2014 году, когда на одно рабочее место претендовало 11 студентов и молодых специалистов.

Где искать работу? Даже если после окончания вуза молодой специалист сталкивается с невостребованностью своей профессии на рынке труда, можно найти другие варианты работы. Например, больше всего работы для специалистов без опыта предлагают в сфере продаж – 75% вакансий от всех открытых для молодежи. Правда, зарплату в этой профессиональной сфере предлагают не слишком высокую – в среднем 9 500 грн.

Если говорить о наиболее привлекательных заработных платах для специалистов без опыта работы, то больше всего предлагают в сфере маркетинга, рекламы и PR – в среднем 18 800 грн. В сфере административного персонала кандидатам без опыта работы обещают в среднем 16 300 грн. В сфере IT, интернет и мультимедиа специалистам без опыта тоже предлагают не слишком низкую зарплату – в среднем 15 100 грн.

Топ-10 специализаций с самыми высокими зарплатами для рабочих без опыта:

Маркетинг, Реклама, PR – 18 800 грн;

Административный персонал – 16 300 грн;

Информационные технологии, интернет, мультимедиа – 15 100 грн;

Искусство, Развлечения, Масс-медиа – 14 500 грн;

Медицина, Фармацевтика – 14 100 грн;

Туризм, Гостиницы, Рестораны – 13 800 грн;

Консультирование – 11 500 грн;

Рабочий персонал – 11 300 грн;

Финансы, Банки, Инвестиции – 10 600 грн;

Продажи – 9 500 грн.

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Положительным моментом является то, что многие компании сегодня вводят учебные и стажировочные программы для молодежи. Таким образом, бизнес привлекает в свои команды перспективную молодежь, обучает специалистов и помогает им получить необходимый практический опыт. Больше всего программ для интернов открыто в IT-отрасли (63% от всех предложений), однако есть много стажировок также в финансовом секторе (18%) и в сфере услуг для бизнеса (12%).

Основными требованиями для будущих стажеров работодатели отмечают знание английского языка, высокие коммуникативные навыки и желание учиться.

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