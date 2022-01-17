19-летний хакер требует от Илона Маска миллион долларов и Tesla в подарок

Хакер из Германии, взломавший две дюжины электромобилей Tesla в 13 странах мира, ожидает от американского автопроизводителя крупное вознаграждение.
Как сообщает InsideEVs, 19-летний Дэвид Коломбо из немецкого городка Динкельсбюль сумел выявить уязвимость в программном обеспечении Tesla и получил доступ к 25 электромобилям марки в 13 странах. Он сумел дистанционно разблокировать дверь, запустить без ключа двигатель, включить музыку в салоне и даже посигналить.
Теперь юный хакер рассказал, как ему это удалось. Брешь оказалась в TeslaMate – стороннем инструменте, который отслеживает все данные автомобиля для дальнейшей диагностики. Проблема заключалась в том, что TeslaMate сохраняла данные API (программный интерфейс для взаимодействия различных компонентов автомобиля, в незашифрованном виде.
Читайте также: В 2022 году Tesla не будет представлять новые модели автомобилей — Маск
Теперь Дэвид Коломбо заявляет, что ждет “крупное вознаграждение” от Tesla за сообщение об этой уязвимости. И имеет для этого все основания: еще в 2020 году компания предложила 1 миллион долларов и бесплатный электромобиль тем исследователям безопасности, кто обнаружит ошибки в ее системах.
Американский производитель пока хранит гордое молчание, хотя обновление TeslaMate с исправлениями ошибки было выпущено в течение нескольких часов после того, как Коломбо прислал электронное письмо с описанием проблемы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В налоговой объяснили, кто из ФЛП должен использовать РРО/ПРРО10 ч. назад - 1656 5
Реальная зарплата украинцев в прошлом году возросла на 12% (инфографика)4 ч. назад - 516 4
В Китае выпустили первые серийные электрокары с инновационными твердотельными батареями18 ч. назад - 1204 4
Представлены смарт-часы Pebble Pace Pro с функцией измерения артериального давления14 ч. назад - 674 4
Аналитики сравнили, сколько стоит отопление в «хрущевках» и новых ЖК (инфографика)9 ч. назад - 8354 3
Аналитики сравнили, сколько стоит отопление в «хрущевках» и новых ЖК (инфографика)9 ч. назад - 8354 3
Межбанк: вернется ли курс к 27 гривнам в ближайшее время9 ч. назад - 3256
Инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм прогнозирует обвал всей мировой экономики8 ч. назад - 2316 1
Цветные металлы могут подорожать в несколько раз13 ч. назад - 2091 1
Банки не спешат подключаться к системе автоматического ареста счетов должников - Минюст8 ч. назад - 1743
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-19Вчера, 11:55 - 348
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦРПозавчера, 12:11 - 1218
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 867 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 663
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 873 4