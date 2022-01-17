19-летний хакер требует от Илона Маска миллион долларов и Tesla в подарок

Хакер из Германии, взломавший две дюжины электромобилей Tesla в 13 странах мира, ожидает от американского автопроизводителя крупное вознаграждение.

Как сообщает InsideEVs, 19-летний Дэвид Коломбо из немецкого городка Динкельсбюль сумел выявить уязвимость в программном обеспечении Tesla и получил доступ к 25 электромобилям марки в 13 странах. Он сумел дистанционно разблокировать дверь, запустить без ключа двигатель, включить музыку в салоне и даже посигналить.

Теперь юный хакер рассказал, как ему это удалось. Брешь оказалась в TeslaMate – стороннем инструменте, который отслеживает все данные автомобиля для дальнейшей диагностики. Проблема заключалась в том, что TeslaMate сохраняла данные API (программный интерфейс для взаимодействия различных компонентов автомобиля, в незашифрованном виде.

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Теперь Дэвид Коломбо заявляет, что ждет “крупное вознаграждение” от Tesla за сообщение об этой уязвимости. И имеет для этого все основания: еще в 2020 году компания предложила 1 миллион долларов и бесплатный электромобиль тем исследователям безопасности, кто обнаружит ошибки в ее системах.

Американский производитель пока хранит гордое молчание, хотя обновление TeslaMate с исправлениями ошибки было выпущено в течение нескольких часов после того, как Коломбо прислал электронное письмо с описанием проблемы.