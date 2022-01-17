День финансов: прогноз курса от банкиров и тарифы на газ в феврале

В четверг, 27 января, речь шла о прогнозах и налогах:
Банкиры спрогнозировали курс гривны. По мнению банкиров, девальвационный потенциал гривны на текущий момент уже исчерпан и если «убрать» с рынка психологические факторы, курс должен был бы даже укрепиться.
А в новом выпуске «В курсе курса» Алексей Козырев дал также прогноз курса доллара и евро на период с 27 января по 2 февраля и ответил на вопрос, как вероятность военного конфликта влияет на цены на недвижимость в Украине:
Тарифы на газ в феврале. Газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на «голубое топливо» на февраль 2022 года. Согласно данным ГазПравды, в зависимости от поставщика, в феврале 2022 года цены будут колебаться от 7,70 до 11,99 грн за кубометр.
Выплату субсидий могут приостановить. В Минсоцполитики подготовили порядок проверки всех госвыплат на предмет их обоснованности. Согласно документу, после получения выводов Минфина структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения изучают личное дело получателя государственных выплат. Также в Минсоцполитики озвучили средний размер декабрьской субсидии.600 тыс. грн на совершеннолетие. В «Слуге народа» рассказали, как будет работать экономический паспорт. Паспорта украинцев будут финансироваться из Фонда будущих поколений. Деньги туда будут поступать за счет рентных платежей за пользование недрами.
Расчеты через IBAN. Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что кассовые аппараты можно не использовать в случае расчетов через IBAN. По его словам, расчет с использованием банковского счета — не расчетная, а банковская операция, которая не требует применения РРО.
Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить. Нардепы предлагают снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда для украинских работодателей. Вместо нескольких налогов, которые сейчас украинские компании платят с зарплат своих сотрудников, предлагают ввести единую ставку налога в размере 20%.
ФЛП уплатили 34,8 млрд единого налога. Эта цифра не только превышает показатель 2020 года, когда с ФЛП было собрано 27,6 млрд грн, но и является рекордной за пять лет.
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