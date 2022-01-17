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Расчеты через IBAN: Гетманцев объяснил, нужно ли использовать РРО

Расчеты через IBAN: Гетманцев объяснил, нужно ли использовать РРО

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что кассовые аппараты можно не использовать в случае расчетов через IBAN.

IBAN – международный номер банковского счета, состоящий из букв UA и 29 символов (букв и цифр). По словам Гетманцева, расчет с использованием банковского счета — не расчетная, а банковская операция, которая не требует применения РРО.

А оплата с помощью платежных систем, на карту ФЛП или через POS-терминал является расчетной операцией и требует применения РРО (ПРРО).


Инфографика: t.me/getmantsevdanil

Справка Finance.ua:

  • за 2021 год количество ФЛП выросло на 83 257 или на 4% – сейчас их почти 2 млн;
  • бизнес, который использует РРО для осуществления расчетных операций в наличной и/или безналичной форме при продаже товаров в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также осуществления операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода, имеет несколько важных обязательств;
  • с 1 января 2022 года применение РРО/ПРРО остается необязательным для ФЛП – плательщиков единого налога.
По материалам Факты и комментарии
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