Расчеты через IBAN: Гетманцев объяснил, нужно ли использовать РРО

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что кассовые аппараты можно не использовать в случае расчетов через IBAN.
IBAN – международный номер банковского счета, состоящий из букв UA и 29 символов (букв и цифр). По словам Гетманцева, расчет с использованием банковского счета — не расчетная, а банковская операция, которая не требует применения РРО.
А оплата с помощью платежных систем, на карту ФЛП или через POS-терминал является расчетной операцией и требует применения РРО (ПРРО).
Инфографика: t.me/getmantsevdanil
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