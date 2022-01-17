В Минсоцполитики озвучили средний размер декабрьской субсидии: где выплаты выше

В декабре 2021 года средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составил 1577 гривен. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что помощь получили около 2,5 млн граждан.
По данным Министерства социальной политики Украины, в декабре за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 95,2 тыс. домохозяйств. Всего за указанный период было предоставлено субсидий на сумму 4,01 млрд грн.
Как изменился средний размер субсидии на одно домохозяйство. В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем средний размер помощи увеличился с 1564,6 грн до 1577,3 грн.
Топ-3 области с наибольшим средним размером субсидии:
Наименьший средний размер субсидии зафиксирован в Одесской области — 995 грн, Херсонской — 1271 грн, Закарпатской — 1298 грн.
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