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В Минсоцполитики озвучили средний размер декабрьской субсидии: где выплаты выше

В Минсоцполитики озвучили средний размер декабрьской субсидии: где выплаты выше

В декабре 2021 года средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составил 1577 гривен. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что помощь получили около 2,5 млн граждан.

По данным Министерства социальной политики Украины, в декабре за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 95,2 тыс. домохозяйств. Всего за указанный период было предоставлено субсидий на сумму 4,01 млрд грн.

Как изменился средний размер субсидии на одно домохозяйство. В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем средний размер помощи увеличился с 1564,6 грн до 1577,3 грн.

Топ-3 области с наибольшим средним размером субсидии:

  • Ивано-Франковская область — 1834 грн;
  • Киевская — 1822 грн;
  • Ровенская — 1778 грн.

Наименьший средний размер субсидии зафиксирован в Одесской области — 995 грн, Херсонской — 1271 грн, Закарпатской — 1298 грн.

Справка Finance.ua:

  • оформлению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг может помешать наличие задолженности за более чем 3 месяца. Начисления прекращаются, если долг превышает 20 необлагаемых минимумов;
  • украинцы могут подать заявку на оформление жилищной субсидии через портал «Дія». Там необходимо заполнить анкету по 21 вопросу.

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По материалам Finance.UA
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