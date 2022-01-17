34,8 млрд: ФЛП заплатили самую большую за 5 лет сумму единого налога (инфографика)

ФЛП заплатили 34,8 млрд единого налога в прошлом году. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах узнал подробности у Опендатабот.

Эта цифра не только превышает показатель 2020 года, когда с ФЛП было собрано 27,6 млрд грн, но и является рекордной за пять лет.

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Рекорд объясняется как увеличением дохода ФЛП, так и ростом количества новых предпринимателей, а также тем, что уже открытые ФЛП стали реже закрываться. К концу 2021 количество ФЛП почти достигло 2 млн бизнесов.

Напомним, единый налог — это главный налог для ФЛП, который был введен для упрощения ведения бизнеса и снижения налоговой нагрузки. Возможность перейти на упрощенную систему предусмотрена для физлиц-предпринимателей и юрлиц, масштабы деятельности которых не превышают определенные законом рамки по максимальному объему доходов и количеству сотрудников.

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Последние инициативы по фискализации, в частности обязательное использование РРО/ПРРО, прежде всего направлены на выявление реального объема доходов предпринимателя и соблюдение им законности использования упрощенной системы.

Справка Finance.ua: