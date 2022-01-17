Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них — НДФЛ в 20%

Нардепы предлагают снизить налогову нагрузку на фонд оплаты труда для украинских работодателей. Вместо нескольких налогов, которые сейчас украинские компании платят с зарплат своих сотрудников, предлагают ввести единую ставку налога в размере 20%. Соответствующий проект закона №6548 внесли в Верховную Раду.
Finance.ua как портал, который следит за нововведениями, решил узнать, что именно предлагается в законопроекте.
В чем проблема сейчас? Как отмечают авторы документа, в 2020 году уровень теневой экономики составлял 30% ВВП, расчеты международных организаций кое-где оценивают «тень» в Украине до 40%. При этом по исследованиям, наибольшие злоупотребления по уклонению от налогообложения в 2020 году наблюдались по схеме «заработные платы «в конвертах» — примерные объемы эксперты оценили в 220−300 млрд грн в год, при этом бюджет потерял около 110−150 млрд грн.
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«Ключевой преградой на пути выхода бизнеса из тени является чрезмерная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда. Когда от расходов на персонал зависит соотношение всех остальных статей баланса, работодатель принимает экономически целесообразное решение: либо искать пути „оптимизации“, либо прекращать хозяйственную деятельность», — говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта утверждают, что легальное налогообложение зарплаты одного работника обходится работодателю очень дорого. На сегодня реальная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда в среднем составляет примерно 34%. Именно поэтому, по их мнению, в Украине нужно детенизировать сферу оплаты труда, уменьшив как налоговую, так и административную нагрузку на фонд оплаты труда.
Что же предлагают взамен? Законопроектом предлагается объединить налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, объединив их в единый налог — налог на доходы физических лиц с применением ставки налога в размере — 20%.
Размеры ставки. Согласно документу, до 2026 года будет установлен временный размер НДФЛ:
Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» предлагается отменить.
Проект также расширяет перечень расходов, на которые распространяется право налоговой скидки для налогоплательщиков, в частности для налогоплательщиков, содержащий двух или более детей в возрасте до 18 лет, или родителей в возрасте более 80 лет.
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