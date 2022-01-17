Выплату субсидий могут приостановить: в Минсоцполитики назвали условия

Субсидии и пособия могут забрать. В Минсоцполитики подготовили порядок проверки всех госвыплат на предмет их обоснованности.
Об этом сообщается в проекте приказа, обнародованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Согласно документу, после получения выводов Минфина структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения изучают личное дело получателя государственных выплат.
Если информация в личном деле отличается от информации, в отношении которой найдено несоответствие, проводится проверка путем сопоставления данных, полученных из:
После этого структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения затребует у получателя государственной выплаты документы, опровергающие несоответствия.
При этом структурное подразделение самостоятельно выбирает способ уведомления (личная беседа, телефонный разговор, направление письма на почтовый адрес, отправка сообщения на электронный адрес, отправка SMS).
Приостановление выплат. По результатам обработки рекомендаций структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения принимают решения о:
В случае выявления недостоверности в предоставленной получателем государственной выплаты информации, на основании которой была назначена, начислена и/или проведена государственная выплата, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения рассчитывает сумму средств, подлежащих возврату.
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