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Выплату субсидий могут приостановить: в Минсоцполитики назвали условия

Выплату субсидий могут приостановить: в Минсоцполитики назвали условия

Субсидии и пособия могут забрать. В Минсоцполитики подготовили порядок проверки всех госвыплат на предмет их обоснованности.

Об этом сообщается в проекте приказа, обнародованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно документу, после получения выводов Минфина структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения изучают личное дело получателя государственных выплат.

Если информация в личном деле отличается от информации, в отношении которой найдено несоответствие, проводится проверка путем сопоставления данных, полученных из:

  • Государственного реестра обременений движимого имущества,
  • Государственного реестра прав на недвижимое имущество,
  • Единого государственного реестра транспортных средств,
  • Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования,
  • Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков,
  • Единого реестра должников,
  • Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований,
  • Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и других реестров.

После этого структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения затребует у получателя государственной выплаты документы, опровергающие несоответствия.

При этом структурное подразделение самостоятельно выбирает способ уведомления (личная беседа, телефонный разговор, направление письма на почтовый адрес, отправка сообщения на электронный адрес, отправка SMS).

Приостановление выплат. По результатам обработки рекомендаций структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения принимают решения о:

  • назначении (перерасчете) государственной выплаты;
  • прекращении начисления и / или проведения государственной выплаты;
  • возобновлении начисления и / или проведения государственной выплаты;
  • устранении несоответствий данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

В случае выявления недостоверности в предоставленной получателем государственной выплаты информации, на основании которой была назначена, начислена и/или проведена государственная выплата, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения рассчитывает сумму средств, подлежащих возврату.

По материалам РБК-Украина
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