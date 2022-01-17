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Тарифы на газ в феврале 2022 года: какая цена у разных поставщиков

Тарифы на газ в феврале 2022 года: какая цена у разных поставщиков

Газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на «голубое топливо» на февраль 2022 года. Finance.ua как портал, который следит за изменением тарифов на коммунальные услуги, узнал, сколько украинцы будут платить за газ в последнем месяце зимы.

Как говорят данные ГазПравды, в зависимости от поставщика, в феврале 2022 года цены будут колебаться от 7,70 до 11,99 грн за кубометр. По сравнению с январем, одна компания снизила свою годовую цену с 8,10 до 7,70 грн за куб. Остальные поставщики свои годовые предложения не изменили. Большинство, а именно 38 компаний, установили цены ниже 8 грн за кубометр.

Самый выгодный ценник по сравнению с январем снизился до 7,70 грн. Столько за кубометр просит компания ЭРУ Людям. 7,799 грн за кубометр – предложение компании Энерджи Трейд Групп (ETG.UA). Всего на 0,001 грн больше – 7,80 грн за куб – просит компания Neogas. Далее идут Эвода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за куб), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за куб), Паливэнерго (7,90 грн за куб), Энергогарантия (7,95 грн за куб).

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предложила традиционные 7,96 грн за кубометр. Такую же цену обнародовали Газпостачсервис и Тернопольоблгаз Сбыт.

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Инфографика: ГазПравда

Остальные компании имеют ценники от 7,98 до 11,99 грн за кубометр.

Справка Finance.ua:

  • до конца текущего отопительного сезона газ для бытовых потребителей не подорожает. Действующие годовые базовые предложения будут действовать до конца апреля 2022 года. Газоснабжающие компании традиционно пересматривают их раз в месяц, однако по условиям контрактов менять цены могут лишь в сторону снижения;
  • с мая компании должны запустить годовые базовые тарифы на сезон 2022-2023 годов.
По материалам Finance.UA
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