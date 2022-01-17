Под «раздачу» попадут не те: мнение эксперта о новом налоге на недвижимость

Риэлторы проанализировали закон №5600 согласно которому, с начала текущего года действуют новые правила налогообложения сделок с недвижимостью. В частности, вводится еще один налог: на третью и все последующие за год продажи.

По словам экспертов, прежде всего закон коснется жилья на первичном рынке.

Об этом Finance.ua рассказали в Харьковском агентстве недвижимости.

«Авторы закона, скорее всего, рассчитывали обязать платить налог инвесторов – то есть тех, для кого покупка и перепродажа недвижимости является бизнесом. Идея, на мой взгляд, вполне здравая. Но реализация, увы, «хромает». Дело в том, что основания для налога появляются тогда, когда происходит переход права собственности от одного владельца к другому. Само же право собственности появляется только после ввода дома в эксплуатацию», – сообщила директор компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)» Елена Манжос.

К чему это приведет? Как отметила эксперт, инвесторы будут обходить эту налоговую нагрузку так же, как делали это ранее. На этапе «котлована» они покупают право собственности на ценные бумаги или просто бронируют у застройщика будущий объект недвижимости. И потом до сдачи объекта в эксплуатацию переуступают это право собственности другому покупателю. И, разумеется, по более высокой цене.

Напомним, что налог касается следующих видов недвижимости:

квартира или ее часть;

дом или его часть;

комната;

садовый дом и хозяйственные постройки, а также земля под ними;

гараж;

земельный участок.

Сколько налогов платили ранее? До принятия закона формула налога была такова: первая продажа – 0% с общей суммы продажи, вторая и все последующие за год продажи – 5% и военный сбор – 1,5%. Итого 6,5%

«На сегодня к этой формуле добавляется еще один налог: с третьей и всех последующих продаж – 18% плюс 1,5% военный сбор. Итого – 19,5%, но внимание: не от общей суммы, а от прибыли. При этом закон не учитывает рост курса валют, тогда как цены вторичного рынка традиционно номинируются в долларе. И «под раздачу» попадут те собственники, которые приобрели недвижимость до 2016 года, то есть до резкого роста курса доллара», – добавила Елена Манжос.

В качестве примера эксперт привела такую ситуацию: 10 лет назад человек купил квартиру за 250 тыс. гривен. На тот момент, в долларовом эквиваленте – 31 250 долларов по курсу 8 гривен за 1 доллар. Сегодня по курсу эта квартира будет стоит около 890 тыс. гривен. То есть, прибыль составит 640 тыс. гривен, а налог с нее – около 124 800 гривен.

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Поэтому продавцам, как минимум, придется тщательнее расставлять приоритеты: в каком порядке продать и когда именно продать, чтобы свести налоги к минимуму. Конечно, на рынке не так много продавцов, осуществляющих три и более сделок в год. Однако, объективно, такие операции есть. Например, собственник в один календарный год в связи с переездом может продавать квартиру, дачу, гараж и земельный участок.

Подводя итог, эксперт по недвижимости заявила, что закон требует серьезной доработки по части реализации этих и многих других аспектов. Вместе с тем, в нем есть и позитивные решения. Например, предполагается, что сумма налога может быть уменьшена на объем вложенных в объект недвижимости инвестиций. Однако нигде четко не прописано, что именно будут учитывать как инвестицию, а также непонятно, какая инстанция в подобных случаях будет рассчитывать прибыль, с которой нужно уплатить налог.

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